Un verdugo y un mal al aire

La goleada encajada en el Mini Estadi ha dejado al descubierto todos los problemas defensivos del Córdoba, si es que aún había quien se agarraba a los marcadores para encubrirlos. El 4-0 con el que lo despidió el Barcelona B fue un bofetón sin manos a un plan que no termina de cuajar, ya que sólo la falta de puntería impidió que otros rivales, y sin ir más lejos el Lorca unos días antes en la Copa, hubieran encontrado un premio similar. Con una preocupante falta de tensión y deficiencias graves en el juego sin balón, tanto en estático como en los repliegues, el resultado ante el filial azulgrana se convirtió en la segunda mayor goleada de los blanquiverdes en Segunda División bajo la dirección de la familia González, sólo superado por la manita endosada por el Numancia en el tramo final del curso del estreno, con Paco Jémez al mando. Es más, dejando a un lado la doble derrota sufrida ante el primer equipo culé en el efímero paso por la máxima categoría, hay que retroceder en el tiempo cuatro años y medio para encontrar un tropiezo de esas características; fue en Valdebebas, ante el segundo equipo del Real Madrid y en el antepenúltimo capítulo de la breve historia de Rafael Berges en el banquillo cordobesista, que terminó un par de semanas después con otro ridículo defensivo en Guadalajara.

Con los cuatro tantos de Barcelona son ya ocho los que el CCF ha encajado en las cuatro primeras jornadas del campeonato, lo que arroja una media de dos por partido que hace imposible cualquier defensa del juego de contención del equipo, que ya es el más vulnerable de la categoría junto a la Cultural y el colista Nàstic. El problema, más allá de otras deficiencias en aspectos ofensivos, está más que diagnosticado, pero aún hoy sigue sin tener remedio a tenor de lo visto en el terreno de juego. Porque ese importante hándicap ha quedado patente en casa y fuera, con unos hombres y con otros, con un sistema más descarado y otro con un punto de equilibrio mayor... La raíz es otra bien distinta y hay que buscarla de inmediato para tratar de reconducir un mal que puede condenar al más preciado.

El Barça B descubrió todas las carencias de un equipo demasiado blando sin la pelota

La falta de tensión es el origen de todo, ya sea tras cada pérdida o en el inicio de la estrategia rival -el primer gol ante el Zaragoza y el Barça B llegó tras un saque de banda-, algo que durante la fase de preparación fue alimento diario en cada entrenamiento, pero que no termina de verse reflejado en los partidos. Si a eso se suman el miedo de los zagueros a abandonar su zona de confort ante un ataque frontal -el segundo de los maños y de los azulgrana llegó con la defensa muy hundida pese a la amenaza de disparo-, la dificultad para el repliegue -las dos contras que firmaron el 4-0 definitivo en el Mini Estadi- y algunos errores individuales de bulto, parece claro que Carrión tiene mucho trabajo por delante, ya sea para hacer bueno su ideario inicial o para iniciar un cambio a la hora de actuar sin posesión. Porque aunque sean sólo cuatro jornadas, el agujero es enorme, no sólo en lo meramente deportivo, sino en la moral de una plantilla que ve cómo lo estudiado en el día a día luego no termina de salir en los encuentros oficiales, provocando ridículos como el del sábado.

Porque ese 4-0, una derrota por esa diferencia, es algo que el cordobesismo no sufría desde el triste paso por Primera División. Y entonces lo vivió únicamente dos veces, ante el mismo rival, el Barcelona, que se impuso 5-0 en el Camp Nou y 0-8 en El Arcángel para sellar el descenso matemático del cuadro cordobesista. Antes y después, ni el Real Madrid, ni el Atlético, ni el Valencia, ni ningún otro lograron lo que el filial azulgrana el pasado sábado.

Es más, ningún equipo de Segunda desde marzo de 2013, en la parte final de la etapa de Berges en el club. Entonces fue el Real Madrid Castilla del cordobés Toril que tenía en el verde a Fabinho, Casemiro, Mosquera, Juanfran, Lucas Vázquez, Llorente, Cheryshev o Morata y Jesé, que firmaron un doblete cada uno, el que pasó por encima de los blanquiverdes, en un episodio que recuerda en fondo y forma al del sábado. Aquella mañana en Valdebebas, el CCF dejó una muy mala imagen, sin tensión, sin espíritu, quedando a merced de un rival que no desaprovechó el regalo

Meses antes, dentro del mismo proyecto, de nuevo el Barça, aunque entonces en la Copa, ganó al Córdoba también por 5-0, un resultado que es el peor de la era González en Segunda y que llegó en Soria, con Los Pajaritos helado, en febrero de 2012. El Numancia pasó por encima del equipo de Paco Jémez, que se levantó bien del golpe y acabó sacando el billete para la lucha por el ascenso, donde se topó con el Valladolid.

Muchos pensarán que ojalá el severo correctivo del Mini Estadi sirva para vivir en junio un final igual, aunque para ello es básico un primer paso: corregir los groseros errores que el equipo viene repitiendo desde el arranque del campeonato y que en Barcelona aparecieron todos de golpe para provocar una goleada de otros tiempos que, sin duda, ha hecho mucho daño a un equipo que ya tiene los cinco sentidos puestos en el Tenerife.