"Algunas veces las victorias nublan"

Luis Carrión respiró tranquilo, al menos de momento, con la victoria de su equipo ante el Elche y aseguró que la primera parte de sus jugadores había sido muy buena, si bien en la segunda el equipo empeoró y el técnico salvó el tanto de la victoria y la entrega de unos futbolistas que, en su opinión, "se dejan la vida".

"Lo he estado hablando con gente de fútbol, lo de los resultados de los rivales, y lo importante es ganar tú", apuntó Carrión cuando se le cuestionó por la importancia de una victoria dados los resultados de los rivales directos. Y es que según el catalán "nadie se salva viendo lo que hacen los demás sino consiguiendo puntos y por eso ha sido importante la victoria de hoy (por ayer)". En su valoración del partido, Carrión apuntó que "en la primera parte creo que hemos sido mejores, jugando en su campo y teniendo el balón bastante tiempo; en la segunda hemos empezado mal, la situación no es fácil y hay que entender todo aunque los jugadores han dado la cara".

Carrión aseguró que la victoria supone "tres puntos más, una inyección de moral y sumar 10 de 12 en casa, que veníamos de pasar una mala racha aquí. Supone además acercarnos al Elche, que es uno más ya en la pelea. Supone confianza a la hora de jugar y ahora tenemos que seguir en esta línea porque son sólo tres puntos y nos toca ir a Valladolid a conseguir otros tres".

El técnico cordobesista no quiso valorar el ambiente generado en el estadio, en una nueva jornada de protestas contra la directiva y con falta de la habitual animación por los conflictos que algunos sectores del cordobesismo mantienen con el club. Así, Carrión se mostró "agradecido porque cuando salen las nubes siempre hay un rayo de sol que se filtra. Entiendo todo cuando las cosas van mal". Eso sí, el preparador barcelonés destacó que hay "mucha gente apoya y eso es lo que al final valoras. Cuando todo va bien es fácil, cuando va mal, se valora mucho más. Esperamos corresponder, que es lo que tenemos que hacer".

El entrenador del Córdoba aseguró que sí importa cómo se gana, pese a que lo vital es ganar. "Quiero que mi equipo gane, ojalá fuese siempre así. Y por eso hay poco que reprocharle a los jugadores, al margen de acciones individuales. Lo importante es que se dejen la vida y ahí no hay nada que reprochar, aunque a veces las victorias nublan". Y es que el catalán no ocultó que "otros días estuvimos mejor y perdimos", por lo que apela a "trabajar para mejorar cosas". Lo que sí quiso resaltar el técnico fue lo que, a su juicio, fue una gran primera parte de su equipo: "Es difícil ver un equipo que juegue como nosotros en Segunda y la primera parte ha sido buenísima, lo digo así de claro. Hay que conseguirlo durante todo un partido, pero con victorias todo es mejor".

Cuando se le insistió por la emoción en la zona baja de la tabla, Carrión no se salió del discurso de no mirar a los demás y centró las miras en "conseguir puntos, porque no te vas a salvar esperando a que los demás pinchen". Por ello, invitó a sus jugadores a "seguir mejorando y repitiendo lo que estamos haciendo bien, porque los chicos están peleando por salir de la situación".

En el apartado de nombres propios, Carrión se refirió al regreso de Deivid, al que observó "bien, sabiendo que lleva meses sin competir y que va a tener que coger el ritmo con minutos, pero aporta lo que ya tenía, cosas que no sólo son físicas".