Las variantes de Carrión

Tras el mal sabor de boca dejado por la derrota del pasado sábado ante el Cádiz (1-2), el Córdoba busca mañana el primer triunfo de la temporada ante el recién ascendido Albacete. No lo tendrá fácil porque los de José Manuel Aira ya dieron la sorpresa el domingo ante el potente Granada, que fue incapaz de hincar el diente a un equipo compacto y correoso (0-0).

Para intentar atar los tres puntos, Luis Carrión estudia hacer cambios en el once inicial. Además, la victoria del Cádiz así lo aconseja. Ya los hizo el curso pasado cada vez que el signo no era victorioso, por lo que mañana la opción de repetir alineación parece poco probable. Eso sí, a pesar de probar con el 4-4-2 y 4-2-3-1, la idea es mantener la confianza en el 4-3-3 que tan buenos resultados ha dado durante la pretemporada, en la que el CCF ganó sus ochos encuentros. Incluso Sergi Guardiola ya resaltó este aspecto ayer en su cita con los medios.

La entrada de Javi Galán o Jona son las opciones que baraja el preparador catalánLa presencia de Aguza, resfriado, se da por hecha, aunque está en la recámara Markovic

¿Dónde pueden llegar esas variantes? En la portería y la defensa parece claro que no. Con Pawel aún en proceso de recuperación -ya va entrando poco a poco en dinámica-, la titularidad es para Igor Stefanovic. Con el serbio bajo palos, la zaga estará compuesta por Fernández en la derecha y Pinillos en la izquierda. Josema y Joao Afonso serán la pareja de centrales. Aunque el luso fue el gran perjudicado en el primer duelo -entró Jona tras el segundo gol cadista y Edu Ramos pasó a la zaga-, el técnico catalán alabó al portugués. Por otro lado, tampoco parece que haya cambios en el centro del campo. Edu Ramos parte con ventaja sobre Alex Vallejo, mientras que Javi Lara es ahora la pieza diferencial de este Córdoba. El juego del montoreño es clave, por lo que su titularidad es más que clara. A su lado debe estar Sergio Aguza, aunque el madrileño ayer no acabó la sesión de entrenamiento con permiso del club. Un resfriado lo tiene renqueante pero su presencia no corre peligro. Aún así, Markovic, autor del gol ante el Cádiz, está en la recámara por si fuese necesario. El que estuvo presente ayer en el entrenamiento fue Alejandro González, que saludó a Carrión y se mostró muy cariñoso con los seguidores blanquiverdes más jóvenes.

En la zona más ofensiva es donde llegan las dudas. Alfaro, Jaime Romero y Sergi Guardiola pueden caerse del once. La entrada de Javi Galán e incluso la de Jona son las opciones que maneja Carrión. Ahora está por ver quién es el que se cae de la titularidad. El más probable es Alfaro, un jugador con pase pero con poco desborde. De hecho, el técnico ya dijo que no es un banda puro. Con la llegada de Jovanovic, que está a la espera del transfer, Alfaro podría jugar más por dentro. Por otro lado, Jaime Romero debe dar un paso al frente. Mañana vuelve a Albacete, al igual que Jona y Edu Ramos, y debe demostrar su potencial. Las incógnitas se despejarán mañana.