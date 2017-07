Con el objetivo de hacer una plantilla corta, que ronde los 20 elementos, para dejar la puerta abierta a los jóvenes del filial que ya han aparecido durante los primeros amistosos del verano, el Córdoba sigue rastreando el mercado en busca de ese jugador "diferencial" al que Luis Carrión ha venido haciendo referencia en los últimos días. Lo hace con la tranquilidad de saber que tiene el bloque ya construido, algo de lo que no pueden presumir algunos de sus rivales, y con el aval del rendimiento notable que hasta la fecha están dando los recién llegados. Es cierto que las primeras pruebas no han sido de un nivel muy alto y que habrá que esperar al sábado a ver qué tal salen las cosas ante un igual como el Almería, pero en cuanto a sensaciones hay poca lugar para la queja.

Sin querer pillarse los dedos, Carrión dejó la puerta abierta a que el rápido trabajo de la dirección deportiva se traduzca en que antes de que finalice la concentración en Benahavís aparezca una cara nueva más que sumar a las diez que ya han llegado este verano. Pero tampoco fue rotundo ni mucho menos, consciente de las dificultades de un mercado inflacionado durante este verano que ha dificultado un gran número de operaciones, del Córdoba y del resto de conjuntos de Segunda División.

"Estamos tranquilos, mirando opciones y seguimos buscando porque no vamos a traer algo por traer. Estamos viendo cosas y, si hay algo que puede mejorar al equipo, lo haremos", comentó el técnico blanquiverde. Su contacto con Álex Gómez Comes, director de fútbol de la entidad, y con la presidencia y la propiedad es constante, como se pudo apreciar a la conclusión del choque del pasado martes en Linarejos. Pero aún no ha aparecido el manido mirlo blanco que cambie por sí solo el decorado del plantel.

Habiendo dado por cerrados los laterales, el centro de la defensa y el ataque, tanto en la referencia como en costado diestro, aparecen como las posiciones con un mayor margen de mejora. Pero como ha venido incidiendo el preparador cordobesista, la puerta no está cerrada ni mucho menos en otras demarcaciones. La única premisa es que mejore lo que ya hay en el grupo. Y mientras tanto, calma.