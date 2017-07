Cuando más vale prevenir que curar...

Aunque la enfermería continúa vacía, y ojalá así se mantenga todo el curso, hay dos jugadores del Córdoba que ya han tenido cita con ese ingrato lugar sin llegar a aceptar la proposición. Carlos Caballero y Miguel Loureiro han sido los primeros danmificados por la exigencia impuesta por Luis Carrión y su equipo de trabajo en esta primera semana y poco de preparación. Ambos se han perdido los últimos entrenamientos y hasta algún amistoso, aunque su parón ha sido consensuado y con un punto importante de precaución, con el único objetivo de evitar que las molestias que acusan ambos acaben convirtiéndose en lesiones que den al traste con su pretemporada. Se espera que con el descanso de ayer, tanto el centrocampista madrileño como el lateral gallego puedan sumarse como uno más al grupo hoy para el inicio de la tercera semana de labores estivales del equipo.

"No es nada grave, pero hemos preferido que paren antes de que se produzca una lesión que les haga perderse varias semanas de la pretemporada, que luego son difíciles de recuperar durante el año". De esta manera explicó Carrión la ausencia de ambos en los amistosos ante el KPL All Stars keniata y el Écija. En ninguno de ellos estuvo Caballero, el primero en sufrir las consecuencias del duro trabajo postvacacional, cuando su aductor dijo basta. No es el único, pues Loureiro puso pies en pared antes del compromiso del viernes, lo que le llevó a ser baja ante el conjunto sevillano. Nada importante a estas alturas del verano, ni mucho menos. De hecho, el sábado en la siguiente toma de contacto sobre el césped de la Ciudad Deportiva, tanto el medio como el zaguero estuvieron presentes, aunque realizando ejercicios al margen del grupo, con el recuperador Javi Poveda.

El objetivo final es que las molestias de uno y otro remitan lo más pronto posible, sin que se conviertan en lesiones musculares que en el mejor de los casos les obligarían a frenar por espacio de un par de semanas o tres. Con este plan preventivo dirigido por Carrión junto al equipo médico y los propios futbolistas, lo normal es que esta semana tanto Carlos Caballero como Loureiro vuelvan a ser uno más en el trabajo diario. Y quizás así mañana se pueda ver a ambos, pero especialmente al centrocampista, por fin sobre el verde de Linarejos. Sin duda sería un buen sitio para su estreno este verano, pues el Linares fue su primer club en Andalucía, donde lleva asentado más de una década -con el efímero paso por el Veria griego-, tras sus pasos después por el Cádiz y el Córdoba, donde tiene un año más de contrato y espera ganarse el puesto. Y para eso, la pretemporada es vital.