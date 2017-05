El último tren ya no espera

Muchos años le costó al Oviedo regresar al fútbol profesional. Descendió en la campaña 02-03 a Segunda B, llevándole los impagos a Tercera. Tras estar incluso al borde de la desaparición, regresó a la categoría de plata en el curso 14-15, después de encontrar apoyos económicos que le sacaron del pozo y le convirtieron en uno de los equipos favoritos para aspirar de nuevo a la máxima categoría. La pasada temporada se quedó muy cerca de los puestos de play off de ascenso, objetivo al que de nuevo sigue aspirando ahora.

Confió su proyecto a Fernando Hierro y remodeló una plantilla a la que llegaron jugadores contrastados en la categoría como el ex blanquiverde Nando. Tras un inicio dubitativo, encadenó siete jornadas sin perder, lo que catapultó al conjunto azulón a flirtear, y en algunas jornadas incluso ocupar, una de las plazas de play off. Para apuntalar el equipo, en el mercado de invierno llegaron David Costas, Carlitos, Borja Domínguez y Saúl Berjón.

sin balón

Mantener la posesión para buscar el triunfo no es prioritario para un equipo que ha utilizado varios patrones de juego, aunque en las últimas jornadas parece confiar en el 4-2-3-1. El Oviedo es un bloque ordenado, sólido y efectivo, en el que prima la solvencia defensiva más que la creación, aunque sus números en cuanto a goles encajados y marcados sean parejos.

Con Juan Carlos como indiscutible en la portería, Hierro alinea por delante una línea de cuatro en la que Johannesson y Christian Fernández vienen ocupando los laterales, con el cordobés José Fernández, que ha sido titular durante muchos encuentros, como principal opción para suplir cualquier contingencia. Por el centro, David Costa desde su llegada, junto a Héctor Verdés o David Fernández forman una solvente pareja. El técnico carbayón no prohibe las salidas a sus laterales, aunque insiste en las basculaciones defensivas cuando el rival tiene el balón, en las que implica también a los dos integrantes del doble pivote.

con balón

El Oviedo no realiza una presión alta; suele defender en campo propio, donde minimiza las virtudes del rival dificultando sus llegadas al área, aunque no renuncia a las posesiones largas en campo rival. El doble pivote parece propiedad de Lucas Torró y Erice. El primero es un jugador más defensivo, que trata de dar equilibrio al centro del campo y la defensa, pues roba, entrega con rapidez y busca apoyos constantes. Erice, junto al mediapunta por el centro, trata de organizar el juego ofensivo. En esta demarcación, Hierro tiene donde elegir: Linares, David Rocha, Nando, Michu... aunque las molestias de este último y la cláusula del miedo de Borja Domínguez reducen las posibilidades. Si se decide por repetir once inicial como en las dos últimas jornadas, Nando sería el elegido.

En los costados de las medias puntas, Susaeta y Carlitos parecen haber ganado la partida a compañeros como Linares, Saúl Berjón o Pereira. Todos ellos tienen una gran calidad y tiran diagonales hacia dentro, dejando el pasillo abierto a los laterales o los desdoblamientos de Erice y Nando. Arriba como referencia, Toché, punta de potente remate y gran colocación para recibir centros y pases.

lo mejor

Su fe en alcanzar el play off.

lo peor

La presión de necesitar el triunfo.