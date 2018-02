La última bala del revolver

El Córdoba se resiste a entrar en la esfera del milagro al que cada semana que pasa los resultados le empujan de manera más cruel. Situado a once puntos de la permanencia, en la antepenúltima posición de la tabla e inmerso en una serie de tres derrotas consecutivas, el conjunto blanquiverde gastará hoy la última bala que le queda en su revolver: el estreno de su cuarto entrenador, un José Ramón Sandoval que ha llegado rebosante de optimismo y hoy tratará de alargar la buena racha en sus premiere también en El Arcángel. Tendrá que hacerlo ante uno de sus exequipos, un Granada que lidera desde la banda el excordobesista José Luis Oltra y vive en puestos de play off pese a su notable atasco a domicilio, y en un estadio cerca del lleno. Porque el cordobesismo se resiste a bajar los brazos y esta tarde volverá a demostrarlo.

El debut de Sandoval es el último clavo ardiendo al que se aferra el Córdoba para tratar de dar la vuelta al desastre en las 16 paradas que restan para que el campeonato llegue a su fin. Con cinco victorias en su casillero tras el paso por la fecha 26, las cuentas sobre las que el club cordobesista lleva toda la semana dando vueltas pasan por sumar un mínimo de diez más. Un reto al filo de lo imposible que, como reza el lema acogido por la entidad con el giro dado por la nueva propiedad está hecho sólo para valientes.

El técnico de Humanes llegó el martes para relevar a Jorge Romero, fulminado tras el 5-1 de Tenerife y un cero de nueve, ya con los fichajes integrados, imposible de aguantar; y en cuatro jornadas de trabajo su mayor preocupación se ha centrado en levantar el ánimo del grupo, reforzar el aspecto mental para, desde ahí, intentar crecer. Pero como suele pasar en estos casos, haya más o menos premura de tiempo, el preparador madrileño también agitará once y, quizás algo más -ahí entra la "sorpresita" de la que habló el viernes en sala de prensa-, si bien la plantilla no está construida para esperar revolución alguna. En las sesiones a puerta abierta de la semana probó con defensas de cinco y de cuatro, pero más allá del dibujo táctico dejó claro que quiere un equipo intenso que esté muy juntito, que apriete y bascule bien, con futbolistas solidarios en el esfuerzo que, tras el robo, no tengan prisa por llegar al área contraria, pues la mejor fórmula para defender es tener la posesión.

La puesta en escena del nuevo Córdoba tendrá lugar ante un Granada que se mantiene en puestos de play off (es quinto) a pesar de que acumula siete viajes sin conocer el triunfo, los tres últimos con un cero en su casillero, que lo han alejado de su verdadero objetivo: el ascenso directo que tiene el Cádiz, con cuatro puntos más. Un dato que se suma al que Sandoval ya debutó con éxito en sus tres clubes anteriores (Rayo Vallecano, Sporting y el propio cuadro nazarí) para pensar que el primer paso en busca de la reacción es factible. Luego ya habrá tiempo de pensar en el segundo duelo consecutivo en casa ante el Valladolid, otro aspirante al ascenso a la élite, o la salida a Alcorcón para arrancar marzo que se presume con aroma de final. Ojalá lo sea, pues sería una buenísima señal. Ya saben...