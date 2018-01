La transformación no puede esperar

Cuatro triunfos, cuatro empates y trece derrotas es el resumen de una primera vuelta lamentable que el Córdoba cierra como antepenúltimo clasificado y a siete puntos de la permanencia. La situación roza lo dramático, pues el conjunto blanquiverde necesita irse por encima de los 30 en la segunda mitad del campeonato, algo que hasta ahora apenas han logrado ocho equipos, para alcanzar el objetivo. Cifras de play off no para mirar a la élite, sino para salvar la plaza en el fútbol profesional, el reto marcado en la hoja de ruta de Jesús León y Luis Oliver cuando el pasado 20 de diciembre firmaron el acuerdo de compra-venta del club con un Carlos González que sigue sin finiquitar el proceso. Un parón, que parece que tocará a su fin esta semana -la idea de la nueva propiedad es hacerlo público entre el miércoles y el jueves-, que impide los necesarios y urgentes movimientos dentro de la plantilla en un mercado invernal que ya ha consumido su primera semana. Y si algo no tiene el CCF ahora es tiempo que perder.

El sexto y último proyecto de la familia González, el único con una inversión de envergadura en sus seis años de gestión -fijado alrededor de 1,5 millones-, ha quedado patente que ha sido un fiasco absoluto. La ilusión de volver a mirar hacia arriba en la tabla, tras una temporada salvada en la penúltima jornada, se vio difuminada muy pronto hasta convertir el curso en un suplicio. La enésima remodelación del vestuario, con entradas y salidas que alimentan el ego -y algo más- de una propiedad movida por el compadreo entre agentes en lugar del trabajo serio de scouting, no sirvió para arreglar los socavones del pasado, más bien para multiplicarlos, complicando aún más si cabe la nueva pelea por la supervivencia en Segunda División. No hay más.

Pero evitar el desastre que se vislumbra no será una tarea sencilla. De momento, el miedo a perderlo todo ya empujó a Carlos González a hacer lo que parecía imposible: irse. O, de momento, moverse de la foto, pues hasta el próximo día 22 no se terminará de marchar y, hasta entonces, está dispuesto a entorpecer todo lo que pueda un cambio de poderes que debe empezar a ser oficial esta semana, probablemente el miércoles o el jueves. Un movimiento imperativo para que la nueva sociedad pueda meter mano y modificar un proyecto descompensado, con piezas inutilizadas y graves problemas que se desangra sin remisión. La situación pide fichajes como el comer, sobre todo en la parcela defensiva -también en el ataque-, y para eso se hace necesario decir adiós a algunos futbolistas que ni están ni se les espera. Algo para lo que el tiempo es oro, sobre todo porque la competición ya no para y la desventaja es de más de dos partidos.

Tras 21 jornadas, el Córdoba tiene un déficit de siete puntos con la Cultural Leonesa. Algo normal viendo que la puntuación de los blanquiverdes ha quedado reducida a apenas 16. ¿Cuáles han sido las causas? Principalmente se podría apuntar a dos, directamente relacionadas entre sí y con varios afluentes más: una defensa calamitosa que eleva a 39 la cifra de goles encajados y un par de series sin conocer la victoria por encima de la decena de partidos (una de once global cerrada a finales del pasado año y otra de diez como visitante que sigue abierta tras la derrota del sábado en Gijón). Unos números que invitan directamente al fracaso y que dejan bien a las claras la falta de planificación de un club a la deriva, que pasó de la noche al día con su primer cambio de técnico para ahora volver al punto de partida con el segundo relevo en el banquillo. Unos giros que al final han venido a demostrar que el problema real no está en la banda, sino en el campo. Y eso sólo lo puede solventar la nueva propiedad... cuando la familia González decida dejar de ser un hándicap en la sombra.