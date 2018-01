"Yo toqué el cielo en Las Tendillas"

En una sala de prensa abarrotada por la presencia de sus compañeros, de personal del club y hasta algún nuevo consejero como Manuel Garrido se despidió ayer Carlos Caballero de Córdoba. El centrocampista se marcha al Fuenlabrada, cerca de su Madrid natal, después de siete años en Córdoba, lo que hace que tenga la sensación de abandonar su hogar. "Vuelvo a Madrid, pero no puedo decir que vuelvo a casa porque el Córdoba es el equipo de mi vida", reconoció entre lágrimas un jugador que tuvo palabras de agradecimiento para el club, la antigua propiedad, la actual y todos los que han compartido estos años con él.

"En el futuro lloraré de tristeza si toca, como hice tras los play off de Valladolid y Girona en los que no subimos, o de alegría como hice en La Palmas, pero de lo que sobre todo presumiré es de que yo sí que toqué el cielo en Las Tendillas", apuntó visiblemente emocionado el mediapunta. Desde la lejanía, Caballero promete seguir de cerca las evoluciones de su equipo e incluso visitar El Arcángel simpre que pueda: "Ahora cantaré desde la grada ese himno que me puso los vellos de punta".

El madrileño abandona la entidad blanquiverde después de llegar en 2011 de la mano de Luna Eslava, en el primer proyecto de la familia González en Córdoba. Caballero se marcha tras disputar 160 partidos con el conjunto blanquiverde y anotar diez goles. Durante su etapa como cordobesista, el madrileño ha vivido grandes momentos como las fases de ascenso jugadas a Primera División, el ansiado ascenso de Las Palmas, pero también momentos negativos como su grave lesión de rodilla, la cesión al fútbol griego o los meses que estuvo sin ficha el curso pasado por un error administrativo. Y también un momento que le marcó, como fue la pérdida de su madre en 2017. "Nunca sabes lo fuerte que eres hasta que serlo es tu única opción", comentó Caballero, que aseguró que ha sido capaz de superar esas adversidades "gracias al cariño de mi pareja, de mis compañeros y de los que me han apoyado día a día, porque son los que saben cómo lo pasas".

Ahora que la situación del equipo es complicada, Caballero reconoció que le habría gustado despedirse "de otra manera, pero las cosas pasan como pasan" y se mostró convencido de que "con toda la ilusión que hay en el vestuario la permanencia se va a conseguir seguro".

Ahora, Carlos Caballero aterrizará en el Fuenlabrada, conjunto con el que se ha comprometido por lo que resta de temporada y una más, que busca el ascenso desde Segunda División B, con un proyecto "ilusionante y con alicientes", según reconoció el centrocampista, que regresa a Madrid "con ilusión, aunque Córdoba siempre será Córdoba, pero hay que mirar para adelante". Con Carlos se marchó de Córdoba el último héroe del ascenso.