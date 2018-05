"El día que me tiemblen las piernas dejaré el fútbol y me dedicaré a otra cosa"

álvaro Aguado Méndez (Jaén, 1996) es tras Eneko Jauregi el jugador más joven del actual Córdoba. El pasado verano fichó para jugar en el filial blanquiverde pero su talento le llevó a dar el salto al primer equipo en apenas unos meses. Con la misma facilidad con la que sortea rivales en el centro del campo, el centrocampista esquiva la presión derivada de un curso muy complicado en el club cordobesista. Con esa misma naturalidad encaja los halagos y que haya quien ya le señala como uno de los puntales del futuro del Córdoba, aunque para eso aún deba culminar una renovación y mejora contractual de la que ahora prefiere hablar poco, pero que parece encaminada, a pesar de que ya ha despertado el interés de muchos equipos.

-Ganaron en Reus pero no sé si esperaba que les costara tanto.

Después de tantos meses jugando finales, al final te haces a ello y además lo tenemos en nuestra mano"

-Fue un partido raro. Tuvimos poco el balón pero ya sabíamos que sería un partido con mucha presión porque si ganábamos dábamos un paso adelante importante y se notó que íbamos con esa presión. Pero al final salió todo bien y pudimos conseguir los tres puntos.

-Sin jugar bien, al menos el equipo no se rindió.

-Eso es lo que caracteriza a este equipo, no rendirnos hasta el último minuto. Llevamos siete meses jugando finales y era una más pero también podía ser la última. Se notó que se jugó con esa presión y eso influyó en el juego, pero aún así se sacaron los tres puntos.

-¿Le sorprendió la actitud del Reus?

-Sí me sorprendió. Podíamos pensar que ellos al no jugarse nada podían levantar el pie del acelerador y estar más tranquilos pero al final fue todo lo contrario. Parecía que se jugaban la vida y pelearon hasta el último balón. Pero es totalmente respetable, jugaron su partido y nosotros el nuestro, lo bueno es que acabó de nuestro lado.

-¿Cómo lo vivió en el banquillo?

-Se pasa mal, cuando juegas, para mí da igual que haya tres personas o 20.000, no tengo ninguna presión. Pero me tocó estar en el banquillo y la verdad es que lo pasé mal, no concibo el fútbol igual que cuando juego. Jugando te distraes, ayudas al equipo y en el banquillo es fácil ponerse nervioso.

-Ganando el sábado, no hay que hacer otras cábalas.

-Esa es la mejor cábala. Dependemos de nosotros después de siete meses y tenemos una oportunidad de oro para rematar la faena después de haber salido del descenso. De eso se habla en el vestuario, porque es una semana corta y tenemos ganas de que pase rápido, jugar, ganar e irnos todos de vacaciones contentos.

-¿En el vestuario puede más la presión o la ilusión por rematar el objetivo?

-La semana pasada teníamos más presión, en esta al vernos fuera del descenso lo que tenemos es más confianza. Después de tantos meses jugando finales, al final te haces a ello y además lo tenemos en nuestra mano, con ganar nos salvamos y vamos a dar todo para conseguirlo.

-¿Ha visualizado el partido del sábado?

-A veces lo hago, pero suele salir todo al revés [risas]. Prefiero que vayan pasando los acontecimientos y no pensar mucho en ello.

-¿Piensa que el empate les acabará bastando para salvarse?

-El empate a ellos les vale y a nosotros de salida no, pero puede llegar a valernos. De todas formas, lo que comentamos los compañeros es que tenemos que ir a por nuestra victoria y no fijarnos demasiado en los demás partidos.

-Viene un rival duro, pero el que más se juega es el Córdoba.

-Está claro que es así. En Primera puede haber mucha más diferencia entre el primer equipo y el último, pero en Segunda no. Puedes jugar contra cualquier equipo y ganar o perder. El Sporting es verdad que tiene mucho nombre, pero es un equipo más. Ellos se juegan ser terceros o cuartos, pero no es comparable con lo que nos jugamos nosotros, que es la vida, y eso no se puede comparar.

-¿Cómo lleva lo de debutar en la categoría en un año tan difícil?

-Es un reto que me he marcado y es como hacer un máster acelerado. Estas situaciones son difíciles pero también se saborean más. Yo estoy contento de estar aquí, sé que es un momento difícil pero así se disfruta y se aprende más.

-¿Quién se lo iba a decir cuando llegó para jugar en Segunda B?

-Yo llegué con toda la ilusión del mundo al filial y es verdad que soñaba y trabajaba todos los días para alguna vez llegar a donde estoy ahora, pero no esperaba acabar la temporada con el primer equipo. Así se dio y ahora estoy intentando aprovechar la oportunidad.

-Subió con Jorge Romero y se consolidó con Sandoval. No se le ve cohibido cuando juega.

-Jorge Romero me dio la oportunidad de jugar en Segunda, él se tuvo que marchar y Sandoval me ha mantenido la confianza y creo que le he respondido. Intento aprovechar al máximo las opciones que tengo. Yo me tomo el fútbol como un juego, para jugar bien tengo que sentirme cómodo y disfrutar y no lo puedo ver de otra manera. El día que me tiemblen las piernas dejaré el fútbol y me dedicaré a otra cosa. Así que por mí, cuanta más gente haya en el estadio, mejor.

-¿Qué le parece que haya voces que le señalan como uno de los pilares del nuevo proyecto?

-Es otro reto, una motivación extra. Estar en el Córdoba no es estar en cualquier equipo y puede suponer un peso eso que comentas, pero también es una forma de motivarse y de mejorar en el día a día.

-¿Su futuro pasa por el Córdoba, tiene la cabeza en seguir aquí?

-Tengo la cabeza en Córdoba. No se ha planteado la situación de marcharme o quedarme aún, estoy centrado en el partido del sábado y cuando pase ya habrá tiempo de hablar de esas cosas.

-De conseguir la permanencia, ¿cree que habría que celebrarla como un ascenso?

-El Córdoba debe aspirar a más que celebrar una salvación pero al final hay que vivir el día a día y este año ha sido muy malo por muchos motivos. Si se lograse la salvación, no es un ascenso a Primera, pero creo que cada uno de los que estamos en el vestuario nos quedaríamos con esta experiencia para toda la vida.