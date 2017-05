¿Qué es tener un buen momento?

"Ellos están en un buen momento, al igual que nosotros". Aunque parezca difícil de entender tras lo visto el domingo ante el Mirandés y hasta una semana antes en Palma, más aún echando un simple vistazo a la clasificación y viendo el objetivo al que aspiran, Sergio Aguza se atrevió a comparar el momento actual del Córdoba con el de su próximo rival, un Getafe que pasa por ser el conjunto más en forma de la categoría de plata. Los tres partidos que los blanquiverdes acumulan sumando, con un pobre 5 de 9 que los tiene con apenas un punto de renta con la zona de descenso, contrastan de forma radical con los seis que ha enlazado el cuadro azulón, con un 14 de 18 que le ha permitido situarse tercero en la tabla y con la ilusión de pelear la segunda plaza de ascenso directo al Girona.

Cuando todo el mundo ve al Córdoba sumido en una profunda crisis de identidad tras no haber sido capaz de ganar a los dos últimos de la tabla (Mallorca y Mirandés), rescatando en ambos casos un empate que puede darse hasta por bueno, Aguza ve al equipo en buena línea, según se desprende de sus manifestaciones al medio oficial del club: "Ellos están en un buen momento, igual que nosotros, llevamos tres partidos sin perder, puntuando, si es posible de tres en tres mejor que mejor; iremos a Getafe a por la victoria".

Este es el reto que se marca el vestuario cordobesista para recuperar el terreno perdido en las dos últimas citas que han vuelto a cubrir de negros nubarrones el futuro del equipo en este curso para olvidar. Y para eso, nada mejor que mirar a lo conseguido en Palma, cuando de aquella manera el CCF rompió su racha de siete derrotas consecutivas a domicilio con un empate. Un resultado que, a pesar de cómo se dio, sirve a Aguza para considerar que "el equipo va dando pasos, el otro día conseguimos puntuar y este fin de semana iremos a por los tres puntos". Está claro que no le queda otra al equipo de Carrión viendo el calendario que tiene por delante, toda vez que aún necesita al menos 8 puntos para alcanzar la barrera de los 50 que deben garantizar la continuidad en Segunda División.

Sin embargo, no parece fácil conquistar el Coliseum Alfonso Pérez a pesar de que hayan sumado ya allí tres de los cuatro últimos -sólo el Alcorcón cayó, por la mínima- en lo que va de campeonato. El Getafe no conoce la derrota ante su gente desde que Pepe Bordalás se hizo cargo del equipo, pues su último tropiezo como local fue el 25 de septiembre ante el Girona (0-2). Además, por si fuera poco, tras superar una crisis en enero y otra a principios de marzo, el cuadro azulón ha encadenado cuatro triunfos y dos empates en las últimas seis jornadas, lo que lo convierte en el mejor de los 22 en este tiempo (14 puntos de 18 posibles) y el único que no conoce la derrota junto al Huesca.

Pese a todo, el centrocampista catalán, uno de los fijos para el técnico desde su llegada el último día del mercado de invierno por la salida a petición propia -y con la connivencia del club- de Borja Domínguez al Oviedo, considera que "hay que seguir, seguir peleando y ganar este fin de semana", sobre todo después de un pinchazo inesperado que Sergio Aguza vio de una manera diferente a la mayoría de los que estuvieron presentes en El Arcángel: "Hubo dos partes, en la primera el equipo no estuvo mal, con balón, con llegada, intentando marcar el gol, y a partir del gol dimos un paso atrás, intentamos cubrir el gol y al final nos empataron en el último momento". Que cada cual saque sus respectivas conclusiones, pero la sensación el domingo fue otra muy distinta, hasta incluso entre sus propios compañeros, que no dudaron en admitir el mal partido ante el colista de la clasificación.

Pero eso ya es historia y desde ayer el equipo está ya centrado en el próximo partido, convencido de salvar la temporada como sea, pues como ha quedado demostrado "en esta liga no hay rival pequeño, al final todos los partidos son complicados". No queda otra que intentar "sumar, si es posible de tres en tres y conseguir los puntos necesarios para la salvación" en las seis jornadas que restan, para las que no vendría nada mal que el vestuario, tanto de puertas hacia dentro como hacia fuera, se muestre consciente del momento por el que pasa el Córdoba. Porque diagnosticar el problema es el camino más corto para encontrarle una solución, y no parece que reflejarse en comparaciones imposibles sea la fórmula correcta.