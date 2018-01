La plantilla del Córdoba ha culminado esta mañana su penúltimo entrenamiento antes del partido del domingo ante el Cádiz, para el que aún no están descartados Sergio Aguza y Sasa Jovanovic, que este sábado se someterán a una última prueba para valorar el alcance de sus dolencias. Tras el entrenamiento, Jorge Romero ha valorado el proceso de compra-venta en el que está inmerso el club dejando clara la postura del vestuario: "Intentamos aislarnos de todo porque la esencia del fútbol es el equipo, los jugadores, el partido y recibimos mucho cariño de mucha gente, mensajes para estar en lo nuestro".

El entrenador blanquiverde prefiere mantenerse "al margen", considerando que eso le "ayuda a lidiar con la situación y estar más centrado en lo que es importante, el partido". "Valorando muchísimo todo lo que esto puede generar, en nuestro caso es mucho apoyo de la afición; recibo mensajes de ánimo y tranquilidad, que están con nosotros y nos jugamos mucho, y no cabe duda de que vamos a dar todo y más por dar la vuelta a la situación deportiva", ha insistido Romero, que ha optado por tomarse estos momentos de incertidumbre "con la máxima tranquilidad y naturalidad posible y apoyándome mucho de toda la gente por la que me siento respaldado y apoyado".

Mirando al encuentro ante el Cádiz, el técnico ha reconocido que el grupo va "con ilusión", aunque eso no será suficiente y tendrá que "necesitar un plus". "Empieza una segunda vuelta con necesidades y todo lo que no hemos conseguido tenemos que tratar de revertirlo con ese plus que estamos obligados a dar", ha sentenciado el cordobés, que es consciente de que "tenemos que implicarnos y hay que tener la sensación de que podemos dar más, a nivel de concentración, intensidad, competitividad, porque si no no tendríamos nada que hacer".