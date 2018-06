Sin sorpresas: el Cádiz descarta a Jona

"Jona no va a seguir, no se va a ejecutar la opción de compra. Está hablado ya con el Cordoba". Con esta contundencia cerró ayer el Cádiz la puerta al ariete hispano-hondureño, que de esta manera regresará al club blanquiverde el próximo verano... si no hay un acuerdo antes para la rescisión de los dos años de contrato que aún tiene por delante, lo que dificulta cualquier entendimiento.

Jona firmó el pasado verano un contrato por tres campañas con el Córdoba, previo pago de un traspaso al Albacete, con una de las fichas más altas de la plantilla. Sin embargo, su rendimiento nunca estuvo a la altura de lo esperado. Así, después de completar la primera vuelta con apenas tres goles y un rol residual, el club cordobesista decidió cederlo en el mercado de invierno a un Cádiz que estaba segundo y en plena pelea por el ascenso o el play off. El préstamo incluía una opción de compra que, viendo su rendimiento -cero goles en 14 apariciones-, estaba ya claro que la entidad amarilla no ejecutaría. Un extremo que el director deportivo cadista, Juan Carlos Cordero, confirmó ayer.

De esta manera, Jona volverá al Córdoba este verano, un camino que también debe emprender Jaime Romero tras su préstamo en el Lugo, donde también había una opción de compra, en este caso obligatoria en caso de ascenso, lo que no se ha producido. En principio, ninguno entra en los planes de futuro del club blanquiverde.