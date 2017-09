La sonrisa más necesaria

Tras el pifiazo de la primera jornada en El Arcángel, el CCF tiene una tarea pendiente en la cita de hoy frente al Zaragoza. Este objetivo no es otro que devolver la sonrisa al cordobesismo, que quiere ver de nuevo triunfar a su equipo como lo hizo en el Carlos Belmonte ante el Albacete. Un 0-3 que dejó unas buenas sensaciones en un CCF que busca la segunda victoria consecutiva para seguir creciendo en la tabla. De conseguirlo, los cordobesistas estarán en la zona noble, donde el Sporting, el Cádiz y el Numancia ya tienen siete puntos. No será tarea fácil para los blanquiverdes porque enfrente estará un cuadro maño que no quiere alargar su mala racha. Con un punto de seis posibles, los de Natxo González quieren reivindicarse en el coliseo ribereño y conseguir así su primer triunfo liguero. Tras perder en el Heliodoro Rodríguez López ante el Tenerife, los zaragozanos no pasaron del empate ante el Granada en su estreno en La Romareda. Eso sí, por merecimiento en la segunda mitad, los tres puntos se tuvieron que quedar en el casillero maño. Sin embargo, no encontró la recompensa total a su juego y se tuvo que conformar con un punto.

Dejando a un lado números y sensaciones, el CCF, que ha cerrado el mercado con 12 altas nuevas y sólo 10 supervivientes del curso pasado, quiere reencontrarse con El Arcángel, un feudo que fue clave en el último tramo final del anterior ejercicio para sellar la permanencia. Ahora hay que mantener ese camino porque por ahí se va a cotas altas. De este modo, hoy tienen los blanquiverdes el segundo duelo en casa ante un cordobesismo que quiere irse a casa con la sonrisa, la más necesaria.

Para hacer frente al correoso Zaragoza, Luis Carrión, que tiene a todos sus jugadores disponibles excepto el último fichaje Javi Noblejas, podría repetir el equipo que ganó en el Carlos Belmonte ante el Albacete. Si todo sale bien, no tocar es lo mejor. No obstante, es posible que el técnico catalán pueda dar entrada de inicio a Aguza por Carlos Caballero. De hacerlo, sería la única variante respecto al último encuentro. Con Stefanovic en la portería -Pawel ya está citado-; la defensa estará compuesta por los de siempre, Fernández, Joao Afonso, Josema y Pinillos. Edu Ramos estará por delante de la zaga, mientras que Aguza o Caballero y Javi Lara serán los acompañantes del pivote malagueño en el centro del campo. Con Jaime Romero por la derecha y Javi Galán en la izquierda, la punta de lanza es para Jona, que busca su primer gol con la elástica blanquiverde. De momento van cuatro tantos anotados (Markovic, Edu Ramos, Javi Galán y Jovanovic) pero ninguno han sido de los delanteros, que deben encontrar el necesario camino hacia la puerta rival.

Tampoco tiene muchas dudas Natxo González. La única novedad puede ser la entrada de Febas por Pombo. Eso sí, todos los ojos estarán puestos en Borja Iglesias. El delantero gallego, que estuvo en la órbita de la entidad cordobesista este verano, es la principal referencia ofensiva del Zaragoza. Josema y Joao Afonso tendrán que dar lo mejor de sí para frenar al máximo goleador de Segunda B del curso pasado. Avisados están tras lo sucedido también en la primera cita ante el Cádiz.

En el lado positivo están que los precedentes con los maños son positivos para los cordobesistas. De hecho, ocho de estos 13 enfrentamientos fueron de claro color blanquiverde. No obstante, el Zaragoza siempre ha sido un rival correoso. En el último choque, Markovic, en el descuento, dejó los puntos en casa y cortó así una racha de dos victorias seguidas de los maños en El Arcángel.

A todo esto se suma que llega una intensa semana, en la que los de Carrión tienen hoy su primera cita. El miércoles toca Copa en Lorca y el sábado se medirán al Barcelona B a domicilio. Tres citas para crecer pero todo empieza hoy para el CCF.