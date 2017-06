La sonrisa de Carlos; el anhelo de 'Pio'

Al término del choque ante el Girona, la sensación en el vestuario del Córdoba era de satisfacción por haber acabado con victoria, pero también de cierta rabia por un año que no ha salido ni de lejos según lo esperado. Así lo expresaron Carlos Caballero y Piovaccari, los dos goleadores del duelo. El del madrileño significó la mejor forma de terminar un curso muy duro en lo personal, mientras que para el italiano sirvió para reivindicarse y mostrar sus deseos de continuar vestido de blanquiverde.

Pocas semanas después de perder a su madre, Caballero pudo dedicarle un gol. "Fue una emoción grande. Mi madre siempre me decía que no le dedicaba ningún gol y, aunque sea un poco triste, para ella va éste poquitas semanas después de perderla", comentó el madrileño antes de admitir que "ha sido un año súper duro para mí, muy difícil, y la gente que lo vive lo sabe. Así que acabar con este gol, aunque no te quite tristeza, una sonrisa te saca". También se refirió Caballero a su continuidad, para reconocer que "yo me siento casi cordobés de todos los años que llevo; me queda este año y mi ilusión es seguir", algo que parece va en sintonía a la idea del club.

También cerró el curso marcando Piovaccari, que reconoció haberle "arrebatado" el penalti a Alfaro porque ""tenía muchas ganas de marcar y seguir la racha buena que tenía desde hace dos semanas en casa, así que me hice un poco el loco porque quería tirarlo". El italiano volvió a mostrar su deseo de seguir en Córdoba: "La gente me lo está pidiendo mucho. El otro día salió una carta de verdad desde el corazón entre mi mujer, los niños y yo, porque aquí estamos a gusto. Lo que puede pasar en esta semana no lo sabemos, pero yo lo digo sin vergüenza: me gustaría quedarme. Pero no lo decido yo".

Al hilo de las palabras de Carrión, que dejó entrever que el club busca una mejora en ataque, Pio puede verse en la situación de tener que esperar, aunque dejó claro que "el mercado es el mercado. La gente está notando cuando estoy jugando desde el inicio lo que puedo valer, aunque igual que aquí la gente de fuera, que también ve los partidos". "Esperaré hasta que me llamen" porque "alguna gente dice que estoy viejo, pero no lo veo: estoy muy bien físicamente".