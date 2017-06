Ante la semana decisiva

Llega la hora de la verdad. El CCF entra en la semana decisiva. Con la salida de Guille Donoso como único anuncio oficial tras acabar la temporada el pasado 10 de junio, el club trabaja para publicar la campaña de abonados en los próximos días. Además, esto conllevará la llegada de las primeras incorporaciones para el proyecto de la temporada 17-18. El último que ha entrado en la órbita cordobesista ha sido Alex Vallejo, según fuentes consultadas por el Día. El pivote vitoriano, que también puede jugar de central, es agente libre tras terminar su vínculo con el Mallorca. Aunque la entidad balear quería renovar al jugador vasco, éste cuenta con ofertas de Segunda, entre las que están las del Córdoba, el Numancia y el Reus.

Hace ya más de dos semanas que se puso el punto y final al curso en El Arcángel. La victoria ante el Girona sirvió para que los de Carrión acabasen décimos en la 16-17 y alejados del peligro del descenso, aunque salvados matemáticamente en la penúltima jornada en Vallecas. Con el técnico catalán a los mandos, la entidad renovó a Markovic y a Alfaro antes de finalizar el ejercicio. Tras la cita ante los gerundenses, las idas y venidas en los despachos de El Arcángel han sido constantes, aunque solamente se anunció oficialmente la salida de Guille Donoso. El asturiano, que fue de más a menos este finalizado curso, es agente libre tras llegar a un acuerdo para romper el contrato que le unía al CCF.

13Partidos. Son los que ha disputado esta temporada el pivote vitoriano en el Mallorca

Ante el silencio de estos días, la entidad trabaja a marchas forzadas para dar a conocer la campaña de abonados antes de que empiece el mes de julio. De este modo, esta semana parece vital para dar luz verde al nuevo proyecto cordobesista. Al anuncio de los precios de los carnés para esta próxima campaña se unirá el de las primeras contrataciones. Sergi Guardiola, Fernández, Josema o David Rodríguez son algunos nombres relacionados con la entidad cordobesista. No son los únicos porque el club está sondeando otras opciones como la de Alex Vallejo. El pivote vasco, recuperado ya de dos lesiones de gravedad en su estancia en el Mallorca, es agente libre tras poner el punto y final a su estancia en tierras mallorquinas. El descenso del cuadro bermellón ha hecho también que no renueve, a pesar de ser del interés de Vicente Moreno. Sin embargo, el jugador vitoriano, de 25 años, tiene ofertas de la categoría de plata. Ahí entra el CCF pero también el Numancia y el Reus. Según apuntan medios catalanes, el club blanquiverde lo tiene prácticamente atado, por lo que ganaría así la partida a sorianos y reusenses.

Durante esta temporada finalizada, Vallejo ha jugado 13 partidos (1.005 minutos). Su debut fue en enero tras superar por segunda vez una dolorosa lesión. Una vez ya recuperado, el vitoriano se hizo dueño y señor de un hueco en el once. De hecho, prácticamente lo disputó todo. Aunque es más defensivo, el jugador vasco, que abarca mucho campo, no es malo con el balón. Si llegase finalmente Vallejo, habrá que estar atento a ver qué pasa con el overbooking en una zona que tiene ya a Luso y Edu Ramos. No obstante, Vallejo podría jugar también de central.

Por otro lado, la opción de David Rodríguez no está del todo apagada. Según informa As, el Zaragoza da por perdido al ariete talaverano por las altas pretensiones del Alcorcón, club con el que tiene un año más de contrato. Ahí podría entrar de nuevo el CCF para ofrecer una cantidad que fuese del gusto de la entidad alfarera para así hacerse con los servicios de David Rodríguez.