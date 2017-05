La satisfacción plena aún tiene que esperar

Aunque está muy cerca, todavía no es definitiva la permanencia del Córdoba y es por eso que Luis Carrión no quiso lanzar las campanas al vuelo tras la victoria ante el Oviedo, aunque sí se encargó de alabar el gran trabajo de sus hombres. En su análisis del choque, el preparador cordobesista comentó que fue "un partido marcado por nuestro inicio, porque hemos entrado mejor, hemos hecho dos goles". Después de hacerse con esa clara ventaja, Carrión reconoció que "ellos han tenido un tramo mejor y parar el penalti ha sido clave, como luego meter el tercero", porque "ellos han tenido el balón pero hemos controlado bien y hemos salido como queríamos". "En la segunda parte ha sido un partido más pausado pero creo que ya se había decidido todo en la primera parte", apuntó Carrión sobre el segundo acto.

Carrión reconoció que "hemos salido muy bien, muy intensos ya desde el calentamiento" y dejó entrever que eso fue clave porque además "si sales así y generas dos goles pues mejor para el ánimo, el equipo no ha decaído y estoy contento por ello". Pese a todo, el técnico no quiso dar por hecha la permanencia: "No quiero ser pesimista pero todavía queda un punto para conseguirlo. Tendremos que trabajar para lograrlo después de una temporada muy dura". Más allá de eso, mostró confianza en su equipo porque "estamos bien ahora y llevamos una racha de partidos buena, por lo que tenemos que ir a Vallecas a conseguir los tres puntos, como siempre, para que eso nos lleve a la salvación por nosotros mismos". Ante el Rayo Vallecano puede quedar todo sellado, algo que sería ideal para Carrión porque "está siendo un año difícil, no esperábamos que fuera así, y tenemos la posibilidad de acabarlo el domingo que viene".

Estaré satisfecho cuando estemos salvados; hay que estar felices pero también habrá que hacer análisis"

Ante su prudencia tras esta victoria, se le preguntó al técnico si no estaba satisfecho o era fruto de la tensión del choque. Carrión dejó claro que no ve el trabajo terminado aún. "Yo estaré satisfecho cuando estemos salvados. Hay que estar felices por eso pero también habrá que hacer un análisis porque la temporada no ha sido buena y si aspiramos a ser un equipo grande hay que analizar lo que se ha hecho mal", indicó.

Centrado de nuevo en el partido, Carrión dio mucho valor al papel de su equipo porque "estamos en una situación difícil pero hay que valorar lo que hacemos porque cuesta mucho cuando estás ahí", de ahí que se quedara con que "ver un partido así es para alabar a los jugadores, que han hecho una semana de trabajo increíble, un partido increíble y un trabajo muy bueno desde hace tiempo".

Al entrenador del Córdoba se le preguntó al final por Javi Galán, que hizo un gran partido. "Yo lo conozco bien, lo trajimos para el filial y ya hizo un buen año, aunque estuvo un tiempo sin jugar por el cambio de sistema, pero ha venido de la mano conmigo y me alegro del nivel que está dando porque es altísimo; es un gran jugador y lo tenemos aquí", apostilló.