"El ruido de la venta es molesto y nos afecta"

Sergi Guardiola, quizás el único jugador con un rendimiento notable en lo que va de temporada en el Córdoba, puso ayer voz al sentir del vestuario por el proceso de negociación, ahora cancelada, de compraventa del club. Y fue tajante al respecto: "Este ruido es un poco molesto y nos afecta, pero bastante tenemos en el vestuario; tenemos que centrarnos en lo deportivo y sacar esto adelante lo más pronto posible". Ni siquiera el mensaje lanzado el pasado viernes por el máximo accionista ha logrado tranquilizar a un colectivo que sabe que la historia aún puede escribir algún capítulo más.

Así, el pichichi blanquiverde reconoció que trabajar día tras día sin saber si va a haber un cambio en la propiedad no beneficia nada a un equipo ya de por sí en una situación dramática en la clasificación. Pero no queda otra, por lo que el jumillano apela a seguir "entrenando para corregir" los problemas que mantiene el CCF tras 22 jornadas de competición, buscando una reacción que a su juicio pasa por "encadenar dos o tres victorias que nos harían ver las cosas de diferente manera".

A nivel personal, Sergi apunta que "no viene a cuento pensar en salir o que te puedan traspasar"

Pero ¿está capacitado este Córdoba que ha ganado sólo cuatro partidos hasta ahora para coger una racha como ésa? Guardiola admite que "es muy díficil", pero se muestra confiado porque "casi todos los equipos lo han conseguido y por qué no nosotros". "Ahora se ve todo muy feo y muy mal, pero estamos capacitados para conseguirlo, ojalá que pronto", continuó un ariete que pone como ejemplo de recuperación al próximo rival, el Albacete: "Estaba abajo, era un candidato a descender y mira cómo está ahora, en una buena dinámica; la clave es encadenar dos o tres victorias, pero hay que hacerlo".

Quizás todo pasa por mantener la buena línea reciente de local, donde los blanquiverdes se están mostrando "bastante fuertes" -empates con la Cultural y el Rayo, y triunfo sobre el Reus- gracias a "una dinámica de juego que se ha demostrado que es la mejor para nosotros". Pero el buen juego, sin triunfos, resulta insuficiente, y eso es sabido por todos. "Es una semana buena para conseguir los tres puntos", insistió Guardiola, consciente de que "en casa no se nos pueden escapar puntos para lograr el objetivo que todos queremos, que es la salvación, que va a pasar mucho por El Arcángel. Hay que hacerse fuertes aquí, sacar todos los puntos posibles y, cuando salgamos fuera, intentar también ganar".

El atacante, que no quiso "achacar los errores defensivos sólo a la línea de cuatro porque somos un equipo" y apuntó que no se siente "con una responsabilidad" extra por su acierto goleador -12 tantos ya-, aclaró también que su futuro pasa por el Córdoba, a pesar de los rumores sobre el posible interés de otros clubes para su salida. "No creo que sea un tema para hablar ahora, no sé prácticamente nada. Estamos en una situación bastante jodida y no viene a cuento. El presidente ya dijo que no había ninguna oferta, y hay que revertir la situación y no pensar en salir o que te puedan traspasar", aseveró.