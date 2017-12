Los retos de Jesús León

El empresario montoreño Jesús León será el nuevo presidente del Córdoba y su acceso al cargo es una cuestión de tiempo. El límite para formalizar el traspaso de poderes es el próximo 22 de enero, fecha de la junta general extraordinaria convocada por la entidad para el relevo en el consejo de administración. Ese trámite podría incluso adelantarse a la junta general ordinaria del próximo 29 de diciembre, siempre y cuando para esa fecha se haya recibido de manera oficial la renuncia de Prasa a su derecho de tanteo y retracto sobre el acuerdo entre Carlos González y el tándem León-Oliver. En ese caso, una ampliación del orden del día para dicha junta, permitiría que Jesús León acabase el 2017 presidiendo el club.

Sea de una manera u otra, el relevo en la propiedad es inminente y Jesús León tiene por delante una importante cantidad de retos tan apasionantes como complicados de llevar a cabo. El principal es, lógicamente, el deportivo, aunque las tareas en el aspecto económico, social, institucional y de infraestructuras no son menores. Del éxito de los primeros meses de gestión dependerá buena parte del futuro del Córdoba.

DEPORTIVO

Es sin duda el más inmediato y complicado. El Córdoba suma 16 puntos transcurridas 20 jornadas de competición y necesitará una segunda vuelta muy meritoria para acercarse a la permanencia. Los nuevos rectores están convencidos de que es posible evitar el descenso y para ello harán un esfuerzo importante en el mercado invernal. El primer paso será contratar un entrenador. Jorge Romero tiene casi imposible continuar dirigiendo al cuadro blanquiverde, a pesar de que en apenas tres partidos ha conseguido sacar cuatro puntos y ha cambiado la cara al equipo y recuperado a algunos futbolistas. Luis Oliver pretende contratar a un técnico de contrastada experiencia y los contactos en ese apartado ya se han iniciado. A la llegada de un nuevo técnico se podría sumar la de un secretario técnico o director deportivo, pues Álex Gómez apunta a salir también del club.

Pero las movimientos más importantes se producirán en el plantel, tanto de entrada como de salida. La nueva directiva del Córdoba entiende que el equipo necesita de amplias reformas para pelear la permanencia y el número de fichajes en enero puede irse hasta la media docena. Los movimientos dependerán, lógicamente, de la capacidad de los rectores de hacer hueco en el actual plantel, pero la defensa es la línea que sufrirá mayores variaciones. Noblejas y Loureiro tienen muy complicado continuar y hombres con contratos importantes como Pinillos tampoco tienen garantizada su continuidad. La intención de Oliver es hacer al menos tres incorporaciones en la zaga, con el puesto de central y el de lateral izquierdo como los más necesitados. En el centro del campo, habrá que ver qué sucede con futbolistas como Jaime Romero o Álex Vallejo, que están contando poco y cuyas salidas podrían acarrear incorporaciones en la línea que a priori parece más fuerte del equipo. En la delantera, la inoperancia de Jona le coloca en la rampa de salida pero su contrato dificulta mucho su marcha. En función de eso estará el número de fichajes pero al menos un delantero llegará al Córdoba en enero.

Todos estos movimientos vienen encaminados a formar un plantel competitivo que pueda enderezar el rumbo de manera inmediata y contundente. Y es que el Córdoba tiene ya poco margen de error, pues para rondar los 50 puntos que en teoría dan la permanencia debería ganar más o menos la mitad de los 22 partidos que quedan por afrontar. Una exigente tarea que requiere de un acierto pleno en la elección del técnico y los fichajes.

ECONÓMICO

El plano económico también es un ambicioso reto para los nuevos propietarios del Córdoba. El presupuesto para esta temporada que trazaron los González incluye una partida en ventas de jugadores que será complicado cumplir, por lo que la nueva directiva tendrá que ingeniárselas para aumentar los ingresos y que los números cuadren. Más allá de eso, la tarea más inmediata en este área es la de ampliar el techo de gasto deportivo de la entidad para poder acometer fichajes en el mercado invernal. El Córdoba agotó el pasado verano los 5,9 millones de euros que la LFP le marcó como límite salarial y será misión de los nuevos rectores que esa cifra pueda crecer, bien con una aportación económica importante o bien con otras fórmulas que ya se encuentran bajo estudio. Sin un amplio margen de maniobra en lo económico, la reconstrucción de la plantilla quedaría muy limitada, pero parece que en la intención de Jesús León y Luis Oliver está el realizar una primera inversión considerable.

Lógicamente, el plano económico va ligado al deportivo, pues los ingresos dependen mucho de la categoría en que juegue el club. Con la deuda saneada desde el salto a Primera División, el Córdoba tiene una salud financiera garantizada mientras se mantenga en el fútbol profesional, pero un descenso a Segunda B complicaría el panorama.

SOCIAL

El plano social es otro de los apasionantes retos que tiene por delante la nueva propiedad del Córdoba. La simple noticia del cambio en el accionariado ya ha sido recibida con gratitud por la inmensa mayoría de los aficionados. Para muestra, el choque ante el Reus en El Arcángel. Apenas unas horas después de conocer el traspaso de poderes, el clima en el estadio era totalmente distinto y la crispación dejó paso al aliento al equipo y a una mayor tolerancia de la grada con los vaivenes de los partidos. León y Oliver llegan con un buen punto de partida pero tienen mucho por hacer en ese sentido.

Las peñas blanquiverdes siguen divididas y encauzarlas a todas bajo un único manto será complicado mientras las personas que encabezan la Federación de Peñas del Córdoba no den un paso al lado. Otro aspecto muy a tener en cuenta es qué pasará con la Grada de Animación, el fallido proyecto para dar ambiente al estadio que ideó Alejandro González y que ya nació muerto, al no conseguir reunir en la misma grada a los principales grupos de animación de El Arcángel, como son Brigadas Blanquiverdes e Incondicionales. El equipo necesita del aliento de su hinchada en un momento delicado como el actual y el reconsiderar esa Grada de Animación puede ayudar mucho a que El Arcángel vuelve a ser el fortín que hace tiempo que no es.

INSTITUCIONAL

Al igual que con los aficionados, León y Oliver tendrán bastante trabajo para normalizar las relaciones con otras instituciones de la ciudad, principalmente el Ayuntamiento de Córdoba. Los González siempre estuvieron muy cercanos al gobierno local del Partido Popular durante la época de José Antonio Nieto como alcalde de la ciudad. Incluso en ese mandato el club consiguió una cesión de terrenos en el Parque del Canal que posteriormente fue tumbada por el gobierno actual. Conseguir unas relaciones estables con el Consistorio, más allá del signo político puntual del gobierno, se antoja clave para que el club pueda avanzar con paso firme en su labor de ser un referente para la ciudad.

Además, con otras muchas instituciones Alejandro González inició un camino elogiable de acercamiento, que sería aconsejable no descuidar para que el Córdoba pueda convertirse en algo más que un simple club de fútbol. En ese sentido, el relevo en la cabeza de la Fundación CCF, que aún preside la mujer de Carlos González, María del Mar Muñoz, será también clave, porque los proyectos que a través de este ente se han desarrollado han sido importantes y bien trabajados, uno de los fuertes de la gestión de la propiedad saliente.

INFRAESTRUCTURAS

Otro aspecto esencial para el Córdoba es el de las infraestructuras. Tras seis años y medio con el proyecto en mente, Carlos González abandonará el Córdoba sin haber conseguido construir la ansiada Ciudad Deportiva. Atrás quedan hasta dos proyectos desarrollados en maquetas que cayeron en el olvido y un buen puñado de líos judiciales por el camino. La actual Ciudad Deportiva de la que disfruta el club pertenece a Grupo Tremon y en unas semanas, como mucho unos meses, quedará visto para sentencia el juicio por la solicitud de este grupo empresarial de desalojo del Córdoba. Una solución temporal al conflicto pasaría por el pago de un canon para el uso y disfrute de las instalaciones, pero el Córdoba debe aspirar a un proyecto propio y sólido para construir unas instalaciones deportivas que se conviertan en referencia en la ciudad.

Ahí entrará en juego la habilidad de los nuevos gestores para tratar con el Ayuntamiento. El primer teniente de alcalde y presidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo, Pedro García, ya mostró en el pasado su predisposición a sentarse con el Córdoba para buscar una ubicación consensuada de la futura ciudad deportiva, pero el choque con los González fue tal que impidió un acuerdo satisfactorio para ambas partes. Ahora, con Jesús León al frente, el panorama debe cambiar de manera radical y la posibilidad de ver una Ciudad Deportiva del Córdoba en Rabanales 21 vuelve a cobrar peso. Sea en una ubicación o en otra, es evidente que el club necesita unas instalaciones dignas si pretende pelear en el medio plazo por objetivos deportivos ambiciosos.