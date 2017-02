Un regreso con bajas y abandonos

La vuelta al trabajo del CCF ayer trajo ausencias y varios abandonos. Con Carrión a los mandos de un equipo que sigue sin cambiar la dinámica -dos de 21 en lo que va de año-, la Ciudad Deportiva acogió el primer entrenamiento de la semana. Lo hizo con Bíttolo y Edu Ramos, que salieron tocados del último envite ante el Levante y con las ausencias de Jonathan Bijimine, que se sigue recuperando de una lesión que se produjo hace dos semanas tras un accidente de tráfico, y también con la de Antoñito, que no estuvo en la instalación del Camino de Carbonell por unos problemas físicos. No obstante, se espera que el lateral de Herrera llegue a tiempo para el encuentro ante el Alcorcón.

El parte de guerra no quedó ahí. Con Javi Galán y Esteve al margen del grupo, la sesión acabó con los abandonos antes de la hora de Héctor Rodas y Javi Lara. El montoreño, que llegó a la Ciudad Deportiva en su propio vehículo, parecía que lo tenía programado para ausentarse de los últimos minutos. Antes retornar al estadio estuvo dialogando en la banda con Emilio Vega. No obstante, su retirada es sólo por precaución.

Antes de la marcha de Javi Lara fue la de Héctor Rodas. El alicantino notó unas molestias musculares y abandonó la instalación junto a Ana Sánchez, la directora de comunicación. A falta de que le hagan algunas pruebas, la presencia del zaguero en el duelo del sábado queda en el aire.