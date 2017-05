El recuerdo del gol de Montenegro que dio la permanencia

No se le ha dado nada mal al CCF visitar Getafe. De hecho, sólo ha perdido dos partidos de los ocho compromisos que han enfrentando a blanquiverdes y getafenses. Eso sí, el cordobesismo siempre recordará el gol de Ariel Montenegro en el Coliseum Alfonso Pérez. Los de Fernando Castro Santos se jugaban su permanencia en la categoría en la última jornada del campeonato 2002-03. El tanto del centrocampista argentino sirvió para adelantar a los cordobesistas y encarrilar así la salvación en Segunda, reto que consiguieron a pesar de que el Getafe empató el duelo por medio de Alberto. Ese punto dio al CCF una plaza en la categoría de plata para el siguiente ejercicio. La celebración del cordobesismo por el logro conseguido en el Alfonso Pérez es de otros tiempos.

Antes de ese duelo los blanquiverdes visitaron Getafe en cinco ocasiones. El primer envite data de la temporada 87-88 cuando los dos equipos estaban en Segunda B. Ahí los cordobesistas conquistaron la primera de los dos triunfos conseguidos en suelo getafense. La segunda, tras una igualada en la 88-89 y una derrota en el play off de ascenso a Segunda en la 90-91 (1-0), llegó en el ejercicio 99-00. Con el CCF de regreso a Segunda División tras 17 años de penurias, los blanquiverdes asaltaron el Alfonso Pérez. Un gol de Irazusta dio los tres puntos a los cordobesistas a ocho minutos del final del encuentro. Ya no hubo más alegrías, más allá de la celebración de la permanencia de la 02-03. Antes de esa conquista, el CCF empató a cero en la 00-01. Sin embargo, el último revés cordobesista llegó en la 03-04 cuando perdieron por la mínima. Éste no fue el último compromiso entre ambos equipos, ya que éste fue en la 14-15 con el Getafe y el CCF en Primera. Ahí los de Ferrer sacaron un punto gracias al gol anotado por Patrick Ekeng.