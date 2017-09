El recelo de Carrión

En una intensa semana con tres partidos en seis días, Luis Carrión ya se centra en el último duelo tras la derrota ante el Zaragoza y la victoria copera en Lorca. Hoy toca un Barcelona B "muy competitivo". El técnico catalán recela del filial azulgrana, que "es un buen equipo".

Tras perder el segundo partido seguido en casa, el preparador cordobesista prevé cambios en el once tras ver a los menos habituales ante el Lorca. "Tengo una idea, es cierto que yo dije que el partido podía servir para bien o para mal, hubo gente que estuvo bien y alguna idea tengo. La primera parte del partido ante el Lorca no fue la mejor, entiendo todas las situaciones, gente que llegaba sin minutos, chavales del filial pero también hubo cosas buenas", comentó el barcelonés. Además, aclaró que "tienen que jugar once y tengo que tratar de elegir a los mejores".

Estoy convencido de que si estamos bien en cualquier partido somos capaces de competir"

También habló sobre los dos últimos envites: "Para mí la imagen ante el Zaragoza fue no sé cuantas veces mejor que la del miércoles (ante el Lorca). El resultado va enlazado a muchas cosas. En Copa hicimos cosas bien, porque cuando metes cuatro goles es porque haces cosas bien. Pero también hubo cosas que estuvieron mal. Ganando, hay bastantes cosas que mejorar. En Albacete hicimos un buen partido, y ayer fuimos efectivos de cara a gol. Somos un equipo que si nos ponemos por delante hacemos daño. Me gustaría ver que pasara eso en casa, empezar ganando".

Acerca del rival de hoy, Carrión comentó que el Barcelona B "es un muy buen equipo, que se ha gastado un dinero grande en gente como Jose Arnáiz o Choco Lozano, además de gente de la cantera que son buenos". Además, añadió que "son competitivos, juegan bien, aunque su idea de juego puede verse resentida por tener menos gente de la casa, pero son jugadores muy buenos". De hecho, "De Galarreta es uno de los mejores centrocampistas de la categoría". Aún así, "pelearemos por tratar de tener el balón lo máximo posible, ser contundentes".

"Para ganar, hay que correr bien más que correr mucho. Intentaremos presionar, cerrar líneas de pase por dentro que tienen gente muy buena, robar lo más arriba posible, después de robo tenemos ser verticales, y cuando podamos salir con balón, atraerlos para generar espacios", comentó un Carrión que aclara que "una de las claves es que cuando recuperemos seamos verticales".