"Lo raro sería que este equipo no se salvara"

José Ramón Sandoval ha repasado en sala de prensa la actualidad del Córdoba a algo más de dos días de medirse al Almería en un choque trascendental para la salvación, y sobre el que el técnico ha anticipado que no le gustan "los ambientes festivos". "Va a ser un partido largo y creo que tenemos que saber jugarlo, dominando las emociones. A mí los partidos con principio de fiesta no me gustan. Se tiene que transformar en otra cosa. La afición tiene que venir con la idea clara de que este partido nos puede dar el pase a depender de nosotros mismos. Vamos a ver un Almería renovado, que viene de varios partidos sin encajar gol, que ahora se lo cree, que tienen una velocidad de crucero buena y que se pueden salvar aquí", ha apuntado el de Humanes, que eso sí, ha indicado que "tienen el problema de que se van a enfrentar a un Córdoba que, aún moribundo, cree que puede vivir".

Para un duelo con todos los alicientes de una final, Sandoval ha pedido a la afición "que hasta el último segundo no se vaya, que los vamos a necesitar, entre todos los podemos sacar pero sin ellos es imposible. Cualquier jugada va a ser importante para nosotros".

Además, sobre el tipo de partido que espera, el madrileño ha asegurado que "el Almería no te permite hacer presión alta porque tiene un fútbol directo y no se complica la vida. Juegan a partir de la segunda jugada. Tenemos que estar bien poscionados y dominar esos momentos de ansiedad, que nos pudo el día del Huesca. Creo que hay que templar los nervios y buscar el momento", en consonancia a la última jornada porque "el día del Rayo el equipo jugó un partido inteligente", a lo que hay que añadir que "sabemos que arriba tenemos gol, entonces hay que llevar el partido sin ansiedad y sabiendo que el 1-0 también nos vale". Con independencia de eso, el entrenador del Córdoba ha apuntado que quiere "un equipo ambicioso, que ellos no se sientan cómodos y que no tengan espacios, porque ahí son fuertes".

Sandoval ha mostrado la confianza que tiene en su equipo al asegurar que para él "la sorpresa sería que este equipo no se salvara", pues está "súper orgulloso de dirigir a este equipo y ahora no los vamos a dejar caer.