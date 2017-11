"No quiero ni imaginar un descenso porque te marca para siempre"

No son días fáciles para Javi Lara. Como capitán y hombre de la casa, el calvario que supone ser colista desgasta aún más y traspasa la parcela profesional para emborronar el día a día. El montoreño trata de ser optimista y asegura que aún están a tiempo de corregir el desaguisado, aunque al mismo tiempo es consciente de que el margen de error es cada vez menor. Nunca lo tuvo fácil en su carrera pero el reto al que se enfrenta en el Córdoba es quizás el más complicado y el que más implicaciones personales lleva aparejadas.

-Imagino que después de la pretemporada que hicieron no esperaba esta tesitura que atraviesa el equipo.

-Por supuesto que no, son días muy difíciles, porque nadie se imaginaba que íbamos a estar en esta situación. Y aunque se haya dicho ya muchas veces, por suerte estamos a tiempo de poderla revertir.

-¿Le da muchas vueltas a la situación?

-Yo soy una persona que le da muchas vueltas a las cosas que tienen que ver con mi profesión y claro que lo llevo muy mal. Son los peores meses de mi carrera a nivel deportivo. He pasado por todo tipo de situaciones, he estado en equipos apartado pero claro, al estar aquí, en el equipo de tus amigos y tu familia, pues todo se lleva peor. Es como una situación que parece que no acaba nunca, hemos tenido dos partidos para poderlos sacar y no hemos sido capaces. Es como una pesadilla que no acaba.

-¿Logra desconectar?

-Por eso es por lo que más te agobias. Cuando estás en otros equipos sales a la calle y no te suelen decir mucho. Pero aquí es imposible poder desconectar porque es tu tierra. Si no sales y te refugias en casa también tienes el familiar o el amigo que te habla de lo mismo y si sales, con más razón te van a hablar de ello.

-¿La ansiedad es mayor en los partidos o durante la semana esperando al siguiente?

-Son días difíciles, sobre todo el día después de un partido y el siguiente un poco. Pero conforme va pasando la semana te das cuentas de que tienes otro partido y no puedes pararte a pensar en el anterior. Todo se hace más complicado pero el otro día se lo dije a los compañeros, que no te regalan jugar en Segunda División y menos en el Córdoba. Somos buenos jugadores que ahora mismo estamos pasando una mala situación pero que seguro que lo vamos a sacar.

-¿Cree que se exageraron las expectativas después de la buena preparación?

-Evidentemente no éramos un equipo para ascenso, éramos un equipo para estar ahí y luego si coges una buena racha en la fecha en la que se juegan las cosas importantes por qué no meterte en la zona de privilegio. Pero lo que tengo muy claro es que no somos un equipo para estar donde estamos. Soy de los que piensa que cuando tienes una idea de juego a la que aferrarte eso te da más que te quita, pero en el fútbol al final mandan los resultados.

-Y los resultados llevaron a un cambio de técnico.

-Yo pienso que no estuvimos a la altura de lo que nos pedía el anterior entrenador. Todos sabemos que su forma de jugar en Segunda es muy atrevida y tienes que tener personalidad y cualidades para llevarla a cabo. Y nosotros no estuvimos a la altura. Cuando se dan malos resultados te empiezan a venir dudas y todo se vino abajo con los malos resultados.

-Hay quien piensa que el equipo se cayó mentalmente tras el arranque ante el Cádiz.

-Ya estamos en un punto que todo lo que se diga rebota, porque se han dicho tantas cosas... No creo que todo se truncara el día del Cádiz porque luego fuimos a Albacete y dimos una versión muy buena. Con ese estilo cuando tienes el día sabes que puedes ganar de tres goles, pero es complicado llevarlo a cabo. Mira la Cultural qué bien juega y le está costando ganar.

-El cambio en el banquillo fue radical. ¿Está preparada la plantilla para lo que pide Merino?

-Es evidente que hemos cambiado. Antes teníamos una idea de juego y ahora otra. Todo entrenador busca un equilibrio y antes se buscaba a través de la posesión del balón y ahora se busca a través de la solidaridad defensiva. Pero partimos de la base de que el entrenador al llegar se encuentra al equipo más goleado de la categoría. Entonces, viniera el entrenador que viniera, aunque fuera un entrenador ofensivo, seguramente iba a pensar más en no recibir gol y a partir de ahí crecer. Es verdad que también estamos recibiendo goles porque, por mucho que haya solidaridad defensiva, cuando son errores individuales da igual que defiendas con cuatro atrás, con cinco o con los 11. Al final lo que tienes que hacer es defender bien. El entrenador trae una idea de juego, es cierto que la plantilla estaba confeccionada para otro tipo de juego y es verdad que eso lleva su tiempo. Pero ahora mismo lo que menos tenemos es tiempo, porque necesitamos puntuar ya.

-¿Cómo asimila la pérdida de protagonismo en el equipo?

-Yo lo que peor llevo es el día a día, el vernos en esa situación. Yo soy un privilegiado porque me dedico a lo que me gusta, me pagan por venir a entrenar y si luego tengo la suerte de jugar pues lo disfruto. Pero lo que peor llevo es ver la situación clasificatoria, porque lo de jugar o no muchas veces es perder energía. Yo doy todo lo que tengo y a veces al jugador que tiene calidad siempre se le cuelga el cartel de que no trabaja. Y al que trabaja se le cuelga el cartel de que no tiene calidad, pero bueno, yo he tenido entrenadores similares, vengo de la Ponferradina, del Eibar, de todos los años de Segunda B que siempre se me pedía un trabajo defensivo y no he tenido problema en hacerlo.

-¿Le molesta esa etiqueta de jugador de salón? Las estadísticas dicen que Javi Lara es uno de los hombres que más kilómetros recorre durante los partidos.

-Sí, molesta, yo ese dato lo sé pero no voy a sacar pecho por eso. Yo no destaco por mi parcela defensiva, pero supongo que si todos fuéramos iguales este deporte sería aburrido. Cada uno tiene que dar su mejor versión dentro de sus cualidades y es cierto que ninguno la estamos dando. Pero creo que si estoy aquí es por lo que he hecho anteriormente y no voy a cambiar lo que me ha traído hasta aquí. Si no me he caído durante mi trayectoria es porque he sido constante haciendo mi trabajo. Que me toca jugar cinco minutos, pues bien, que juego 90, bien, que juego cero, pues bien pero lo más importante es que salgamos de esta situación porque es algo que se lleva muy mal, sobre todo para quien lo comparte contigo diariamente. Porque al final la familia y los amigos te ven de una forma insoportable cuando eres una persona alegre.

-Usted es uno de ellos, ¿cómo valora el papel de los capitanes?

-He leído y he escuchado muchas cosas que me parecen auténticas tonterías, como el que deberían de salir los capitanes, como salieron los del Almería. Si yo salgo y aseguro que lo vamos a dar todo y al siguiente día perdemos, ¿me van a dar los puntos? No me los van a dar. Somos capitanes que intentamos ayudar y que siempre damos la cara. En el vestuario no hay ningún problema. Y lo de que no se vea un líder... cuando las cosas van mal siempre se buscan excusas y si fueran bien no se dirían ese tipo de comentarios, que claro que duele pero llega un punto que todo rebota. Porque hagas lo que hagas parece que todo está mal.

-¿El grupo sabe realmente dónde radica el problema principal?

-Si fuera un solo problema ya lo hubiéramos resuelto. Hay muchos problemas porque de lo contrario no estás último. Lo que creo es que debemos estar concentrados durante todo el partido porque esto es fútbol profesional y a la mínima que te equivocas lo pagas. Estamos sufriendo muchos errores individuales que, por mucho que trabajes, se pagan.

-¿Cómo se manejó en el descanso ante la Cultural el resultado a favor que tenía el Córdoba?

-Veníamos de Sevilla de ponernos por delante y el equipo se metió atrás porque la cabeza no te da. Entonces en el descanso se habló de no meternos atrás, porque estábamos haciendo bien la presión. De hecho el equipo sale y está cerca de hacer el tercero. Pero en esta categoría si pierdes la concentración contra un equipo que, aunque juegue con diez, tiene un patrón de juego y una idea que va a muerte con ella, a la mínima que te equivocas lo pagas.

-¿Visitar al líder ahora es un marrón o una oportunidad?

-Nosotros tenemos poco margen de error y tenemos muchísimo que perder en cada jornada. Ellos son un equipo que no tiene presión por subir, están en buena dinámica, sobre todo en su campo, y no se le van a notar las bajas aunque sean importantes. Ahora mismo da igual con quien juegues, el problema lo tenemos más con nosotros mismos que con el rival.

-¿Es tanta la presión que se percibe hacia el Córdoba?

-A los que somos de aquí nos sorprende menos porque cuando hemos venido como aficionados a la grada hemos visto estos ambientes muchas veces. Pero al que viene de fuera ya te digo yo que le sorprende. Pero hoy día es que vamos últimos y para recibir hay que dar. No podemos negar una realidad y es que estamos dando muy poco. Se nota el ambiente, que no es bueno, porque siempre hay algo y eso resta, aunque no es excusa.

-Imagino que se hace difícil incluso abrir las redes sociales. Algún compañero ya las cerró.

-Yo en ese sentido siempre digo lo mismo, antes que ser jugador soy persona y si a mí alguien me habla con educación, aunque sea por redes sociales, yo le voy a contestar. Cuando deje el fútbol quiero seguir teniendo los mismos hábitos porque primero soy persona. Y si me dedicara a otra presión igual. Yo soy así y eso no va a cambiar.

-¿Se imagina el escenario de un descenso a final de temporada?

-No quiero ni imaginar un descenso porque al final te señalas para siempre. Y es algo que sería muy complicado de asimilar. Que a veces se te pase por la cabeza por la situación que tienes es una realidad, pero siempre piensas que cuando ganemos un par de partidos todo se verá de otra manera. Ha habido muchos equipos que han estado en esta situación por estas fechas y han salido. Pero cada vez tenemos menos margen.

-¿Es la situación más dura que ha vivido en su carrera?

-A nivel colectivo, sí. A nivel personal cuando he estado apartado durante seis meses se sufre, pero a nivel colectivo es lo peor. A parte de que es aquí y es jodido porque tienes muchas opciones de irte a otro sitio cuando acaba la temporada. Yo he dado muchas vueltas y estoy donde quiero estar. Piensas que por qué te vas a ir, aunque pierdas otras cosas. Te quedas y cuando no van las cosas cómo esperabas pues se sufre. Pero tampoco te arrepientes porque estoy donde siempre he querido y eso es difícil de conseguir.

-Le costó mucho volver y ahora le está costando triunfar.

-En el mundo del fútbol juegas muchos años y son muy pocos los que disfrutas. Yo, quitando el año de Lucena que éramos un equipo para no bajar y nos metimos en play off, los demás años casi siempre estás sufriendo. Pero es lo que digo, no me arrepiento de estar aquí porque siempre lo he querido, siempre he sentido envidia cuando he venido a ver un partido aquí.

-¿Temen un baile de entradas y salidas en el mercado invernal?

-Yo creo que con las preocupaciones que tenemos el día día siempre estamos pensando en el próximo partido. Lo demás es el mundo del fútbol, que nosotros tenemos poco que opinar. Como en todos los equipos, si hay alguien que viene a ayudar bienvenido será. Y el que crea que no está capacitado para ayudar supongo que será él mismo el que dé el paso para salir.