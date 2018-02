El pulso de dos grandes goleadores

Sergi Guardiola celebra un tanto conseguido esta campaña en El Arcángel.

El encuentro entre el Córdoba y el Valladolid del próximo domingo reunirá en El Arcángel a los dos máximos artilleros de la categoría de plata: Jaime Mata y Sergi Guardiola. Ambos son los estiletes de sus respectivos equipos y están viviendo un curso con muchas similitudes, desde el éxito personal, a las posibilidades que se les abren en el futuro tras el gran curso que están llevando a cabo. Aunque en lo deportivo sus equipos están peleando por objetivos contrapuestos, Mata y Guardiola pugnarán hasta el final de la temporada por el trofeo de máximo goleador, premio que el ariete del Valladolid tiene muy encarrilado a estas alturas.

En clave blanquiverde, Guardiola está siendo prácticamente la única nota positiva de una temporada que va camino del desastre. El jumillano llegó el pasado verano a Córdoba con un contrato por dos temporadas y como complemento a Jona para la delantera. Sin embargo, poco tiempo tardó en ganarse el puesto de titular y convertirse en el sostén del equipo gracias a sus tantos. Guardiola suma ya 14 dianas con el Córdoba, en los 25 partidos que ha disputado. El de Jumilla ha puesto su firma a 14 de los 31 goles de su equipo, lo que supone el 45% -casi la mitad- de los tantos que el Córdoba lleva anotados este curso. Además, también ha tenido tiempo para repartir tres asistencias de gol a sus compañeros. Como grandes actuaciones en la temporada, a Guardiola se le recuerda el triplete conseguido ante el Reus en el último partido de 2017 en El Arcángel, además del doblete sumado ante la Cultural y Deportiva Leonesa de la jornada 16.

Jaime Mata, por su parte, ha roto este año todos los registros habidos y por haber. Ya suma 23 tantos -ha igualado ya al pichichi del curso pasado, Joselu- y va camino de establecer una marca espectacular. Mata es el autor de 23 de los 48 goles que ha logrado el Valladolid, lo que supone el 48% de las dianas de su equipo. Además, el madrileño ha repartido cinco asistencias y suma ya la friolera de siete dobletes en lo que va de curso.

La explosión goleadora de ambos jugadores no ha pasado desapercibida para equipos de categoría superior, tanto deportiva como económica. En el caso de Sergi Guardiola, ya se escucharon durante el reciente mercado invernal cantos de sirena desde el fútbol inglés, aunque tanto el Córdoba como el jugador descartaron la salida inmediata. El futbolista, que firmó con el conjunto blanquiverde hasta junio de 2019, quiere acabar el curso en Córdoba y ayudar a pelear por la salvación, sabedor de que en verano no le faltarán atractivas propuestas por su gran rendimiento. El caso de Mata es incluso más evidente, pues el dinero del fútbol chino ya le ha tentado con fuerza. Concretamente fue el Zhejiang Greentown, equipo que entrena Sergi Barjuan, el que le hizo una oferta millonaria que el futbolista ha declinado, porque prefiere permanecer en España y porque está muy centrado en intentar ascender a Primera con el cuadro pucelano. El próximo verano, cuando acaba contrato, no le faltarán oportunidades de dar el salto a Primera, si es que no lo logra con el Valladolid y renueva.

En el duelo que están manteniendo por el pichichi Mata y Guardiola, hay un dato que deja bien claro el peligro de ambos futbolistas cuando pisan el área rival. Mata ha completado un total de 64 disparos, con los que ha conseguido 23 tantos, es decir, tiene una efectividad del 36%, o lo que es lo mismo, de cada tres disparos uno siempre acaba superando al meta rival. En el caso de Guardiola, son 53 los disparos contabilizados hasta el momento y con 14 goles mantiene una efectividad del 26%. Mata, además, se ha mostrado como un delantero total y suma 14 goles con el pie, cinco con la cabeza y cuatro desde el punto de penalti. Guardiola, por su parte, ha anotado 12 goles con el pie y dos de penalti, dejando patente que los remates de cabeza no son uno de sus fuertes.

Más allá de la importancia de los tres puntos para ambos equipos, el choque del domingo dejará un bonito duelo entre los dos máximos artilleros de la categoría de plata. Dos delanteros que el próximo curso a buen seguro jugarán en una categoría superior.

Jaime Mata, delantero del Valladolid, celebra un gol esta temporada.