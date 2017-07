La puerta vuelve a abrirse

A falta de las últimas piezas del plantel del nuevo proyecto, el Córdoba volvió ayer a abrir la puerta de salida. Tras la marcha de Guille Donoso, que rescindió su contrato con la entidad blanquiverde para posteriormente firmar en el Lugo, el CCF anunció el traspaso de Borja Domínguez al Alcorcón. La entidad alfarera, según apuntan desde Madrid, habría pagado una cifra que estaría rondando los 50.000 euros por el centrocampista gallego, que firma por las próximas tres temporadas. Además, el club cordobesista se podría haber guardado un porcentaje de una futura venta posterior.

Tras anunciar el pasado domingo siete fichajes de una tacada (Fernández, Alex Vallejo, Josema, Pinillos, Sergi Guardiola, Loureiro y Jona) y las renovaciones de Javi Lara y Aguza, el CCF, que ya había hecho oficial la continuidad de Markovic y Alfaro, abrió de nuevo la puerta de salida. Tras el adiós de Guille Donoso, ayer fue el turno de Borja Domínguez. El jugador gallego, que llegó el pasado verano a la entidad blanquiverde procedente del Racing de Ferrol, no comenzó con buen pie su etapa en el CCF. Sin minutos con Oltra, la llegada de Carrión le abrió la puerta de la titularidad. Sin embargo, el centrocampista no terminó de sentirse cómodo y pidió a la entidad cordobesista su salida durante el pasado mercado invernal. El CCF accedió a su petición y lo cedió al Real Oviedo. En el club asturiano contó para Fernando Hierro, pero una lesión le cerró ya la titularidad en la recta final del campeonato. Aunque en un principio la entidad azulona quería contar con sus servicios, ésta finalmente descartó la contratación del jugador gallego, que tenía un año más de contrato con el Córdoba. No obstante, la entidad cordobesista no contaba con Borja para el próximo curso. Su marcha era sólo cuestión de tiempo. Ahí apareció el Alcorcón, que lo recluta para las tres próximas campañas a cambio de unos 50.000 euros.

La entidad alfarera habría pagado unos 50.000 euros por el centrocampista gallego

Tras el adiós de Guille y Borja Domínguez, la rampa de salida no debe parar. Los siguientes deben ser Abel Moreno y Jonathan Bijimine, con los que no se cuenta. El lateral hispalense fue cedido esta recién finalizada campaña a la Ponferradina, mientras que el defensa franco-congoleño, que renovó por tres temporadas el verano pasado, no ha tenido minutos desde su accidente del pasado mes de enero. Ese notorio incidente acabó con el buen idilio de Bijimine en un CCF que lo tenía como una gran apuesta para su futuro. Desde ese percance, el zaguero africano dejó de jugar. De hecho, no disputó ya ningún minuto con la elástica cordobesista, pasando de ser titular en la primera vuelta del campeonato a defenestrado en la segunda. Ahora hay que resolver su salida, al quedarle dos años más de contrato con el club cordobesista, situación que se presenta más complicada que la marcha de Abel Moreno.

Por otro lado, la continuidad de Luso, Antoñito e incluso Carlos Caballero parece que no está asegurada en el Córdoba. La llegada de Alex Vallejo y la continuidad de Markovic y Edu Ramos cierran la puerta al maño en el centro del campo. Además, la contratación de Josema y la permanencia de Caro, Deivid y Cisma hace que no tenga tampoco sitio en la defensa. Incluso en el lateral diestro, donde también ha jugado, hay más piezas. Aunque le queda un año más de contrato, Luso no tiene acomodo en el plantel de la próxima temporada, por lo que lo más normal es que busque nuevo destino.

No será el único que abandone la nave cordobesista. Antoñito, en la órbita del Valladolid, podría salir tras la llegada de Fernández y Loureiro. Otro que está en el aire es Carlos Caballero. Lo que está claro es que la puerta de salida no se cerrará tras el adiós de Borja Domínguez.