¿La puerta se abre para más salidas?

Antes de entrar dejen salir. La puerta para posibles marchas sigue abierta y alguna puede incluso sorprender a los seguidores blanquiverdes. A las esperadas salidas de jugadores como Abel Moreno, Borja Domínguez o Jonathan Bijimine se puede añadir la de Luso durante este verano.

Aunque cuenta con un año más de contrato tras renovar el pasado verano por dos temporadas, el pivote maño no ha contado mucho en los planes de Luis Carrión durante esta segunda vuelta. El técnico catalán apostó por Edu Ramos desde su llegada al banquillo del primer equipo e incluso hubo un momento de la campaña que Aguza y Javi Lara formaron la pareja de pivotes. Sin sitio en el centro del campo, el zaragozano, uno de los capitanes de esta temporada, tuvo que quedar relegado al banquillo. De hecho, desde el club se apostó por él como un tercer o cuarto central en caso de ayuda, posición que ya conocía de otros cursos. Pieza indiscutible para Oltra en el inicio de la temporada, Luso ha disputado 2.158 minutos en 31 encuentros de liga, en los que anotó un gol en la jornada segunda al UCAM Murcia. La llegada de Carrión lo relegó a ser un actor secundario, algo que se acrecentó en la recta final del ejercicio.

Con Markovic, Aguza, Javi Lara, Edu Ramos, Caballero, Ortega y Esteve, el centro del campo blanquiverde parece que está ya cerrado, aunque en los últimos días se ha abierto la posibilidad de contratar a Alex Vallejo, que queda libre el próximo 30 de junio tras acabar su vínculo con el Mallorca, como ya publicó el Día en su edición de ayer. La llegada del pivote vitoriano cerraría ya cualquier opción para un Luso que quedaría relegado a la defensa, zona algo más desguarnecida ahora mismo, al contar con Deivid y Caro tras el adiós de Rodas y la más que posible salida de Bijimine, con el que no se cuenta. Además, el club está rastreando el mercado y tiene prácticamente atado a Josema y se ha interesado también en Pleguezuelo, según informó ayer Radio Córdoba. El central balear formó parte del Mallorca durante la recién finalizada campaña, aunque llegó en calidad de cedido por parte del Arsenal. Con muchos altibajos en la entidad mallorquinista, Pleguezuelo, que no tuvo mucho protagonismo con Fernando Vázquez y Javier Olaizola, fue indiscutible para Sergi Barjuan en la recta final del campeonato. La lista de futuribles se agranda pero el CCF sigue en silencio.