Una más puede valer

"No hay que relajarse, todavía quedan tres partidos, matemáticamente no hay hecho nada y tenemos que ganar cuatro puntos de los nueve que quedan para no complicarnos". El vestuario del Córdoba, como reflejó a la perfección Alejandro Alfaro a la conclusión del derbi en el Ramón de Carranza, sólo tiene un objetivo: alcanzar cuanto antes los 50 puntos que sí o sí otorgarán la permanencia esta temporada en Segunda División. Pero tal y como pinta la cosa, quizás haga falta un poco menos. Con 49, cifra a la que los blanquiverdes llegarían sumando sólo un triunfo más, podría ser suficiente viendo que hasta once equipos siguen metidos en faena por abajo cuando apenas restan tres jornadas para la conclusión del campeonato, lo que unido a la guerra que otros siete conjuntos viven por el ascenso -sólo el Levante, ya campeón y en Primera, y el Lugo, el filial del Sevilla y el Reus, que ya han sacado sus billetes para vivir en tierra de nadie-, convierte este sprint final en una odisea para sumar para cualquiera.

Quizás por eso -y por cómo llegó, claro está- sentó tan bien el empate conseguido ante el Cádiz. Ese punto deja al CCF a más de un partido de sus principales rivales, pues los tres de colchón con el Nàstic pasan a ser cuatro al tener ganado el goal average particular. Un mundo a falta de nueve por disputar, más aún vista la tremenda dificultad existente para puntuar, no ya ganar. Así, podría darse el caso de que una victoria el próximo domingo sobre el Oviedo (El Arcángel, 20:30) finiquitara la temporada en clave cordobesista. Es difícil, para nada imposible, aunque lo bueno es que eso lo sabrán los blanquiverdes antes de arrancar su partido, que es el encargado de echar el cierre a la antepenúltima jornada y comenzará cuando ya todos los demás estén hasta fuera de la ducha.

Aunque echar cuentas a estas alturas del cuento pueda resultar contraproducente, lo cierto es que todas pasan por ganar al conjunto carbayón, que se mantiene en la pelea por el play off (es octavo, a dos puntos de la sexta plaza que ostenta el Valladolid tras su empate en Miranda de Ebro, y con uno menos que el Huesca, que es séptimo). Y ese triunfo, que otorgaría la permanencia virtual, pasaría a ser definitivo si antes se producen otra serie de resultados en otros campos: que el Elche no gane al Reus en el Martínez Valero; que el Mallorca pierda en casa ante el Numancia, y que el Nàstic haga lo propio en el derbi catalán con un Girona que buscará en Tarragona sellar su ascenso a Primera División. La carambola es complicada, para qué negarlo, sobre todo en los dos primeros supuestos, pero cosas más raras se han visto en esto del fútbol donde, fundamentalmente cuando el final de la competición se acerca, pronosticar un marcador es poco menos que imposible.

Con todo, y aunque el vestuario prefiere no hacer cuentas y centrarse sólo en cruzar la barrera de los 50 puntos, lo cierto es que el encuentro ante el Oviedo "va a ser importantísimo y clave para nosotros", como advierte Javi Lara. El montoreño argumenta que "en el vestuario se nota la responsabilidad que hay, de unas semanas para acá se nota un cambio grande y la gente también está con nosotros y hay que aprovecharlo. La afición se ha dado cuenta de que es una catástrofe un descenso a Segunda B y nos está animando muchísimo". Es el elemento extra que quizás durante muchas fases de la temporada ha podido ser menos influyente por el enfado generalizado por el devenir del curso, pero que ahora suma como el que más. Y así será en la siguiente final ante los asturianos, porque la permanencia puede pasar por lograr la victoria. Una más quizás sea suficiente, y mientras antes llegue, mejor que mejor, que bastante convulsa está siendo esta temporada que se merece un final feliz.