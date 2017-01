Los problemas crecen en el CCF

No se puede vivir en el pasado, recordando otros tiempos. El pasado, pasado está, y con eso no se puede hacer nada. Pero tampoco se puede vivir en el futuro, imaginando lo que lo que podría pasar. El futuro ya se verá y ahí el CCF tiene mucho qué decir por su bien. De momento el pasado tiene ventajas, como experiencias vividas, para bien o para mal. Sin embargo, el cuadro blanquiverde parece que no aprende de los errores de antaño y su camino en Segunda División se está torciendo por no ver los problemas que tiene delante.

La derrota ante el Tenerife en el Heliodoro Rodríguez López el pasado sábado abre aún más una herida que se está alargando en lo que llevamos de 2017. Con un punto de nueve en juego, los de Luis Carrión han encadenado dos derrotas consecutivas que los ha dejado decimosextos en la clasificación. El descenso está a sólo tres puntos. No hay que mirar ahora mismo a otro objetivo que no sea salir de este oscuro túnel, al que desde la entidad cordobesista no se le está encontrando solución, de momento. ¿La está buscando? Tiene aún nueve días de mercado invernal para mejorar una plantilla que no da para más, visto lo visto. Además, las deficiencias son notorias en un equipo que se está metiendo en serios problemas.

6Puntos. Separan a los de Luis Carrión de la zona de 'play off'; el ascenso directo está ya a 16 puntos

Aunque el mensaje desde el inicio del curso era de apostar por cotas altas, con ese ascenso soñado por el cordobesismo, la verdad es que eso queda ahora mismo en un sueño. La imagen dada ante el Tenerife, que mejoró a la ofrecida en la anterior jornada en Montilivi ante el Girona, mostró a un CCF que quiso pero no pudo. Un error -van ya unos pocos a lo largo de la campaña- dejó tocados a los cordobesistas, que fueron incapaces de voltear el marcador. De hecho, encajó un segundo tanto cinco minutos después. El efecto Carrión se ha diluido como un azucarillo en lo que llevamos de año. Atrás quedaron las dos victorias seguidas a domicilio en Reus y Oviedo -ambas por 1-2-, ahora ya no se gana tampoco fuera. Y si a eso se unen los problemas en El Arcángel, donde los blanquiverdes, con 12 puntos sumados, son el peor local junto al colista, el Gimnástic, el panorama no es nada bueno. Ese hándicap ha hundido al equipo en otra lucha, la de salvarse de la quema. Porque ahora toca pensar en salir de ese mal endémico que acompaña desde hace ya tiempo al CCF. Lo primero es volver a sonreír en su feudo, donde no gana desde el 24 de septiembre. Casi nada. El domingo llega el UCAM al coliseo ribereño, un rival propicio para romper la dinámica y soltar los nervios ante la mirada del cordobesismo. Pero la reacción murciana hace que la cita tenga tintes de final, ya que están a tres puntos de los de Carrión, marcando la frontera con el descenso.

Aunque los mensajes de unión y esperanza en el grupo son claros desde hace tiempo, los seguidores blanquiverdes quieren respuestas en el campo. De momento no tienen lo que quieren, que no es otra cosa que ver a su equipo pelear por los puestos de privilegio. Las plazas de ascenso directo están ya a 16 puntos, mientras que las de play off quedan a seis tras la disputa de la primera jornada de la segunda vuelta.

Aún queda tiempo para voltear esta situación que empieza a ser dramática para los cordobesistas. La opción de ir al mercado invernal sigue latente y se espera que llegue un delantero y un lateral zurdo antes del cierre del mismo el 31 de enero. La mala planificación en verano con jugadores que no mejoran la marcha de Florin, Fidel o Xisco hace que ahora el club esté en esta situación. Lo que hay es lo que hay y es el momento de tomar medidas.