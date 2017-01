"El problema no es de jugadores, es mental"

La junta directiva que preside Alejandro González sigue plenamente convencida de que el Córdoba cuenta con una plantilla capaz de alcanzar el objetivo del ascenso. No obstante, el presidente del conjunto blanquiverde dejó claro que "el departamento técnico está trabajando para la posible incorporación de jugadores", porque "lo que se necesite se va a apoyar". De la comparecencia del máximo mandatario y la posterior del director deportivo, Emilio Vega, se desprende que el club sigue trabajando en el mercado de fichajes, aunque más atento a las buenas oportunidades que puedan surgir que a un perfil determinado, ya que las teóricas necesidades que el plantel puede tener han quedado subsanadas de una u otra manera.

Lo que dejó claro en sus palabras el presidente del Córdoba es que el dinero no debe ser el impedimento para la llegada de más fichajes. Eso sí, Alejandro González aseguró que "no existe una relación directa entre inversión y éxito deportivo" y se mostró convencido de que "el problema del equipo no es de jugadores, ni de entrenador, es mental". Y es que, a juicio del máximo mandatario cordobesista, "el equipo hace un fútbol que no se ve en la categoría".

Emilio sigue atento al mercado, aunque sin centrarse en una demarcación concreta

Pese a todo, González reconoció que "el departamento técnico está trabajando para la posible incorporación de jugadores" y se comprometió a que "lo que se necesite se va a tener". Eso sí, lo que preocupa al máximo mandatario no es el nombre de los jugadores "sino el aspecto psicológico", pues sigue observando "una plantilla comprometida, que cuando no gana en casa terminada destrozada porque disgusta a la afición".

Con la incorporación de Javi Lara el trabajo de Emilio Vega no ha quedado ni mucho menos finalizado en este mercado invernal. Porque el director deportivo blanquiverde sigue atento a las buenas oportunidades que puedan surgir, sin trabajar en un perfil específico de incorporación. Y es que las necesidades que el equipo pudiera tener, sobre todo en la zona central y en la delantera, parece de momento subsanadas. En este sentido, la no participación de Bijimine en la Copa de África deja la zona central de la defensa con el franco-congoleño, Héctor Rodas más las posibilidades de Caro y Luso de actuar en esa zona. El centrocampista aragonés, de hecho, tiene hoy en día más fácil pasar a jugar como central que hacerlo como mediocentro defensivo, donde Edu Ramos parece haber ganado la batalla a ojos de Carrión. Esa opción de reubicar a Luso parece incluso más factible que la llegada del defensa argentino del Trapani, Tiago Casasola, algo que Vega atribuyó más a los rumores del mercado que a un interés real por parte del Córdoba. Por otra parte, en la delantera la plantilla cuenta con dos efectivos (Rodri y Piovaccari), que están haciendo goles y que parecen suficientes a ojos de la dirección deportiva, teniendo en cuenta que el sistema que plantea Carrión (el 4-1-4-1) sólo deja hueco para un hombre de referencia.

No obstante, la más que probable llegada de algún refuerzo más a parte de Javi Lara conllevará también alguna salida en el plantel. Y en este sentido hay varios jugadores que han quedado señalados, con Samu de los Reyes y Bergdich como casos más flagrantes, pues apenas han contado para Carrión desde su llegada al banquillo. Además, el exceso de efectivos en la medular -acrecentada por la llegada del montoreño y la promoción de Esteve- podría conllevar algún movimiento de salida en esa zona.

En todo caso, las urgencias parecen haber quedado resueltas, pues como el presidente aseguró ayer, "Carrión me transmite que está contento con lo que tiene y sabe exprimir los recursos de los que dispone, al margen de que cree en ellos". El máximo mandatario de la entidad mantuvo firme el objetivo del ascenso y aseguró que "los jugadores que vienen al Córdoba saben cuál es el proyecto del club y estoy seguro de que saben aguantar la presión que supone aspirar al ascenso", además de mostrarse convencido de que "en la segunda vuelta el equipo va a ir para arriba".