Visiblemente cabreado por la derrota de su equipo, Luis Carrión tenía pocas ganas de comparecer en sala de prensa ayer. "Es un duro palo pero tampoco vamos a fustigarnos, que ya bastante tenemos con competir con el resto de equipos. Es un duro palo pero ya está, vamos a Granada -el sábado en la Liga espera en Los Cármenes el cuadro nazarí- y a por la victoria, que es lo que tenemos que hacer", espetó el técnico catalán cuando se le preguntó por el varapalo por la derrota.

Sin tiempo para serenar su enfado, Carrión lamentó la imagen de su equipo. "Es mala porque pierdes 1-4 y parece que no pasa nada pero son cuatro goles que nos hacen y eso no puede ser. Estoy cabreado por eso, porque son cuatro goles encajados. Dicho eso, tengo la mente en Granada, que es lo importante y es lo que tenemos que trabajar", insistió el barcelonés. Carrión reconoció la decepción con el papel del Córdoba, aunque apuntó que "ha habido gente que ha estado bien", lo que no quita que "podemos ser unos cabrones (sic) o los tíos más alegres del mundo, pero no podemos ser planos; no entiendo que dé igual", aseguró en referencia a la mala imagen final del equipo y admitió su enfado al reseñar que "quizás la rueda de prensa tendría que haber sido una hora después para estar más tranquilo". Carrión vio bien a los suyos "hasta que marcaron ellos; creo que hemos tenido buenos minutos, hemos entrado bien por la banda izquierda con Jaime, pero nos meten el primer gol y parece que se acaba todo, y eso es lo que no puede ser".

Cuestionado por el hecho de no haber hecho cambios al descanso, cuando el nivel del equipo ya había caído mucho, el preparador blanquiverde explicó que "teníamos tres partidos en los que va a haber muchos jugadores importantes y queríamos repartir los minutos".

Pero volviendo a la nula actitud de algunos de sus jugadores, Carrión reconoció que tiene que "analizar el porqué es así; supongo que eso va dentro del carácter de cada persona, pero hay que intentar que eso no pase porque no es lo mismo perder 1-2 que 1-4", ya que "hay gente que hoy (por ayer) ha jugado y será importante el día de mañana", por lo que "eso lo tenemos que mejorar sí o sí".

Al técnico del CCF se le preguntó también por los dos debutantes ayer: Sillero y Javi Noblejas. "Sillero es un chico del filial que trabaja bien y que ha hecho buenas cosas con el filial. Ha competido más o menos bien y hay que tener tranquilidad con él", apuntó el preparador blanquiverde, que sobre el lateral zurdo reconoció que "hemos forzado un poco su participación porque lleva un tiempo parado, no ha podido hacer una pretemporada normal por un problema que tuvo al acabar en Albacete y hemos forzado esos minutos, pero creo que le van a venir bien", aunque tiene claro que "todavía no está a su mejor nivel, pero creo que hay que ir dándole minutos".