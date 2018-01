"No podemos fichar, pero de aquí no se mueve nadie en este mercado"

La plantilla del Córdoba no sufrirá modificación alguna en el presente mercado de invierno tras la frustrada operación de compraventa. A la imposibilidad de fichar, al tener sobrepasado el límite salarial marcado por la Liga de Fútbol Profesional (LFP), se suma la promesa, desvelada por el máximo accionista, de que "de aquí no se mueve nadie", que al parecer la plantilla conocía desde hace varias semanas. Sin propuesta en firme por Sergi Guardiola, Carlos González advirtió que la única posibilidad pasaba por una operación en torno a Florin Andone que ya ha sido descartada, por lo que "los que están son los que nos tienen que sacar de esta situación". El Córdoba es antepenúltimo y tiene la permanencia a 7 puntos, a expensas de lo que ocurra hoy en el inicio de la primera jornada de la segunda vuelta que puede meter más presión de cara al choque de mañana ante el Cádiz (Carranza, 16:00).

"Confiamos plenamente en la plantilla, porque no hay duda de que nos van a sacar de esto", insistió González tras explicar la imposibilidad de fichar del club y poner, de paso, en duda que León y Oliver tuvieran fichajes cerrados. El dirigente explicó -y mostró- un documento remitido por la LFP que recoge que "nadie ha depositado ni dinero ni garantías en favor del Córdoba para aumentar su límite de plantilla deportiva ni para cualquier otro propósito", tal y como habían apuntado los compradores el pasado miércoles. El actual propietario advirtió que "pudieron decir que lo tenían, pero nunca que lo hubieran entregado" y llegó a dejar caer que la intención de la sociedad entrante era avalar con el pago pendiente por Florin.

Tras reconocer que el CCF tiene superado el margen desde verano en más de un millón de euros y habiendo dejado claro que no hará ampliación de capital, Carlos González explicó las dos únicas vías que podrían empujar al club al mercado: un traspaso que "es al 99% improbable porque sólo tenemos cuatro propuestas por cesión y nadie nos ha llamado por Guardiola -la cláusula es de seis millones-, quizás porque saben que no está en venta"; y Andone. Y en el caso del rumano, no sólo por una operación del Deportivo, ya descartada, sino por una propuesta de Tino Fernández para adquirir, por dos millones, el 30% de los derechos que aún mantiene la entidad cordobesista. El CCF rechazó tal extremo, cerrando también la puerta a la salida del futbolista al Brighton, que ofrecía 12 millones de los que los blanquiverdes habrían recibido en torno a 3,5.

"No valoramos que el club vaya a descender. Estamos en una mala situación, está difícil, pero lo vamos a conseguir", concluyó González, que da así paso a unas últimas semanas de mercado tranquilas. Ahora toca a la plantilla dar "el plus" que Jorge Romero pedía en sala de prensa para dar la vuelta a una situación casi dramática.