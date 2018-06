La plantilla al completo queda concentrada hoy a mediodía

José Ramón Sandoval no quiere despistes de última hora para el partido más trascendente de toda la temporada. Por eso ha decidido que toda la plantilla al completo se concentre a mediodía de hoy en un hotel de la ciudad para almorzar y llegar juntos al estadio. Será entonces cuando el técnico facilite el once y la convocatoria, en la que no se espera que haya grandes novedades respecto a las últimas semanas.

Sandoval, que tiene por segunda jornada consecutiva a todo el plantel a su disposición, ha citado también a Montelongo y Bambock, que no pueden jugar, además de Josema y Javi Noblejas, los dos únicos que no viajaron a tierras catalanas la pasada semana por decisión técnica.

El Córdoba completó ayer el último entrenamiento de la semana a puerta cerrada en El Arcángel bajo un buen ambiente. Nada comparable con el que el equipo se encontrará hoy en el partido.