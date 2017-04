El peligro ya es muy real

El Córdoba está jugando con fuego esta temporada y a este paso se puede quemar. El peligro es ya muy real. Los blanquiverdes, que intentarán ante el Elche volver a la senda triunfal tras dos citas sin ganar -encadenarían de paso cuatro jornadas sin perder en El Arcángel-, cayeron de nuevo a los puestos de descenso tras la victoria del Alcorcón el viernes ante el Mallorca (1-0) y la del Rayo en Montilivi ante el Girona (1-3). Ahora la permanencia está a dos puntos, por lo que urge una respuesta y debe ser en la cita ante los ilicitanos para no verse abocados a un sufrimiento mayor del que ya lo es. De hecho, es la hora de centrarse en lo realmente importante y dejarse de tonterías dentro de un club -cada vez lo parece menos- que vive más pendiente de los destellos de un bombo o de impedir el acceso a sus aficionados que del desastre que se le avecina. Esto no es una broma, es la realidad de un curso para olvidar que puede acabar con el CCF en Segunda B si no se arreglan las cosas en estas últimas 11 jornadas del campeonato.

Para intentar revertir esta dramática situación llega de nuevo Deivid. El capitán, al que se ha echado mucho de menos por todo el cordobesismo, vuelve tras romper los plazos previstos de su recuperación. Incluso éste pudo llegar antes, pero por culpa del club, que le dio la baja para nada porque no fichó a un sustituto, no ha podido reaparecer hasta ahora. Lo hará porque el equipo le necesita más que nunca. Pero el canario no hará nada sólo y necesita que el resto de compañeros se contagien de su buen hacer.

Deivid volverá a los terrenos de juego tras no jugar desde el pasado 20 de septiembre

De momento Carrión le dará la titularidad para paliar la ausencia de Domingo Cisma, que fue operado con éxito el viernes de su lesión del ligamento cruzado anterior y menisco externo. El lateral hispalense le quedan nueve meses por delante de recuperación, por lo que tendrán que ser otros los que saquen las castañas del fuego y cambien el rumbo de una nave que se hunde poco a poco. Sí, se hunde porque la planificación ha sido caótica y porque se ha perdido todo la fuerza que tenía el equipo del curso pasado. Pero ahora toca centrarse en lo verdaderamente importante, que es salvar al equipo. Luego ya llegará la hora de pedir cuentas -todas las posibles- a los que mandan. No obstante, el cordobesismo ya está hastiado de todo lo que rodea a la familia González. Su nefasta gestión ha hecho que el CCF esté al borde de un grave problema. La Segunda B no es ninguna tontería, como ya sabe el aficionado cordobés. Es un duro pozo del que cuesta mucho salir. Ante este oscuro panorama, el CCF debe dar lo mejor de sí para romper con la racha de dos jornadas sin ganar y volver a la necesaria senda triunfal.

Para voltear esta situación, Carrión variará incluso el sistema de las últimas jornadas. Sin Cisma, el catalán apostará de nuevo por una zaga de cuatro, con Deivid como eje fundamental. No habrá grandes cambios en el once respecto al que perdió en Sevilla. De hecho, el regreso del zaguero canario puede ser la única variante. Lo que está claro es que los 11 que salgan al campo tengan claro lo hay encima de la mesa. Y el primer paso debe darse hoy ante el Elche, lo que equivaldría a salir de un descenso que asusta mucho. Los ilicitanos no andan en su mejor momento, ya que perdieron la pasada jornada ante el Zaragoza. Con cinco puntos más que los cordobesistas, los de Toril deben andarse con ojo, una derrota hoy los mete en la pelea por salvar la categoría.