La veteranía es un grado y eso lo sabe bien Pedro Ríos, que vuelve a estar disponible para Luis Carrión tras dos encuentros de sanción por su expulsión ante el Gimnàstic. El jerezano se muestra "muy contento por volver a estar disponible" porque "la verdad es que no se acostumbra uno nunca a estar fuera del terreno de juego", un periodo que "se me ha hecho bastante largo y he sufrido bastante".

Sobre el empate conseguido ante el Numancia, Pedro Ríos reconoce que "nos encontramos a un equipo frío, que vino a por el empate y al final pegaron algún arreón a balón parado en el que intentaron sacar algo más". "No supimos aprovecharlo y quizás teníamos que a ver metido una marcha más al partido porque era una buena oportunidad para dar otro paso para salir de ahí", apunta el centrocampista cordobesista. Además, indica que "no llegamos muchas veces arriba y creamos pocas sensaciones de peligro". Lo que sí dejó claro es que "debemos saber la situación en la que estamos, que cada partido para nosotros es una final y debemos llevar el ritmo que nos conviene a nosotros".

De cara al duelo del domingo, Ríos ve ahora al Sevilla Atlético "algo irregular pero es un gran equipo. No es el típico filial y sabemos que será un partido muy complicado". No obstante, "nosotros estamos bien, en buena línea, con cosas que mejorar, pero el equipo está ganando en seguridad y confianza, y eso hará que le pongamos las cosas difíciles a ellos". Además, apunta el jerezano que ya "cada partido es una final y sumar de tres en tres es importantísimo" para atar el objetivo.