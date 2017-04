"No será un partido fácil y será tenso"

"El partido ante el Almería es el más importante y tenemos que hacer todo lo posible para ganarlo". Luis Carrión se agarra de nuevo al buen hacer del CCF en El Arcángel, donde ha sumado 10 de los últimos 12 puntos.

Aunque el equipo viene de perder en Valladolid, el preparador blanquiverde comentó que la semana ha sido para "trabajar igual". "El Almería es un buen equipo y hemos trabajado en función de lo que ellos hacen para hacerles daño", comentó el barcelonés. Además, destacó sobre el rival que "tienen buenos jugadores, han mejorado desde la llegada de Ramis y se está viendo en cuanto a puntuación". "No será un partido fácil pero tenemos que ganarlo. Tenemos que hacer muchas cosas bien para ganarlo y estoy convencido de que lo vamos a hacer", indicó el técnico catalán. Cuestionado por la baja del excordobesista Fidel, que no podrá jugar en Córdoba por sanción, Carrión reconoció que "es un jugador muy importante para ellos porque lanza la estrategia, aporta goles y es una baja importante para ellos. Si no viene, mejor. Me sabe mal no verlo, pero mejor que no venga"

Aunque desde Almería se habla que quieren jugar con la presión local, el preparador cordobesista apuntó que "estamos un punto mejor que ellos, por lo que la situación va a ser tensa". "Si hacemos cosas bien, estaremos más cerca de ganar que es lo que tenemos que pensar", por lo que "tenemos que olvidarnos del rival que viene y pensar en el partido que es. Es un partido que hay que ganar". "Durante el partido pasaran cosas, que intentaremos solucionar, pero siempre pensando en los tres puntos", comentó el barcelonés. Con el triunfo en la mente, ya que "es importante una victoria mañana por todo: por los tres partidos que tenemos, por dejar al Almería a cuatro puntos, por afrontar el partido de Mallorca con otra dinámica... Creo que el partido de mañana -por hoy- es muy importante, quizá el más importante hasta ahora y tenemos que hacer todo lo posible por ganarlo".

Sobre la afición, Carrión indicó que "la gente está con el equipo. Nosotros tenemos que dar también, porque si ven que nos dejamos la vida, como mínimo, no habrá reproches". "Intentaremos transmitir eso desde el principio, que haya una buena comunión", señaló el catalán. Además, quiso "agradecer el apoyo que se tiene e intentaremos devolverles la confianza depositada en resultados". También aclaró que "llevamos una racha fuera de casa mala pero ha habido días y días. Ahora hemos mejorado en casa, el salir de esta situación pasa por ganar en casa y conseguir cosas fuera".

Sobre la posibilidad de hacer un fichaje, Carrión señaló que no hay "ninguna novedad. El club está trabajando en ello. Yo tengo mi mente puesta en el Almería y es en lo que estoy pensando desde el domingo pasado".