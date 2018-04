El partido más esperado

Los nuevos horarios del fútbol español y esa búsqueda de la maximización de beneficios que LaLiga ha impuesto en los últimos tiempos provocan situaciones como las de esta tarde. El Córdoba, inmerso en una tremenda escalada que está a punto de culminar en busca de la permanencia, recibe al Sevilla Atlético en viernes, un día perfecto para todo menos para jugar un partido de fútbol. Los más clásicos añorarán siempre los partidos del domingo por la tarde, después de que ya tuvieran que adaptarse a que en muchas ocasiones su equipo juegue los sábados. Pero el viernes y el lunes son días que cuesta hacerse cuerpo de fútbol y de asistir al estadio.

Pero el actual Córdoba no está para perder tiempo en esas cuestiones. Debe ganar, ya sea en viernes o en el día de la semana que a LaLiga se le antoje colocar sus partidos. Y por eso los jugadores han trabajado toda la semana con la mente puesta en un choque que puede cambiar la temporada de lleno. Para empezar, el conjunto blanquiverde podría dormir fuera de la zona de descenso. Para ello, tendrá que superar al Sevilla Atlético por una renta superior a los dos goles, para superar a la Cultural y Deportiva Leonesa en el goal average general, que es el que ordena a los equipos en caso de empate en la tabla hasta el final de temporada, cuando se tendrá en cuenta el enfrentamiento directo. El simple hecho de verse fuera de la zona pantanosa ya es un estímulo excitante para el equipo blanquiverde y para su afición, que volverá a hacer lo imposible por llenar El Arcángel a pesar de que la fecha del partido no es la más favorable. Más allá de encarar la jornada del sábado fuera de los puestos de descenso, el triunfo es vital para los de Sandoval para meter presión a sus rivales directos y para cumplir con las cábalas que siguen señalando que si el Córdoba asegura las victorias en los cuatro partidos que le restan ante su afición tendrá muy cerca la anhelada permanencia.

Para que la alegría sea plena a eso de las 23:00 de esta noche, el conjunto blanquiverde tendrá que superar a un Sevilla Atlético que da sus últimos coletazos en Segunda División, pero que posee jugadores con un talento fuera de lo común, por mucho que su juventud le haya pasado factura en una temporada muy complicada para los cachorros sevillistas.

Desconfía Sandoval de la candidez de un filial que ha sumado 7 de sus últimos 12 puntos y que ya no tiene nada que perder, algo que sin duda lo convierte en un rival mucho más peligroso. Por eso, el técnico de Humanes ha citado a 20 jugadores, incluyendo a Sergi Guardiola y Loureiro, por los que el club presentó alegaciones, aunque salvo sorpresa no podrán ser alineados. Todo hace indicar que se sumarán a las bajas de Stefanovic, Aythami, Quintanilla, Alfaro y Javi Lara, piezas importantes que Sandoval confía en suplir con la fuerza del colectivo. Además, Reyes estará de vuelta y salvo sorpresa mayúscula será titular ante unos chavales que posiblemente lo tengan como ídolo de infancia. Jauregi podría ser la gran novedad del once inicial si el técnico se decide a darle una oportunidad de inicio y no opta por desplazar a la punta de ataque a Narváez. Todo ello para intentar convertir un encuentro crucial en el plan ideal de un viernes, que puede acabar con el Córdoba fuera del descenso.