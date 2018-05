Es el partido del año y nadie se lo quiere perder

No hay más. Es la final. Y nadie se la quiere perder. Como en los partidos del último play off, o con un punto de ilusión mayor si cabe por todo lo que conlleva, el cordobesismo dio ayer el primer paso para ganar la batalla ante el Sporting, al agotar todas las entradas disponibles en taquilla en apenas ¡tres horas! Es más, el club ya desde ayer insistió en el llamamiento a sus abonados para que liberen sus asientos en caso de que no tengan pensado asistir al partido, con el único objetivo de alcanzar un lleno que se viene resistiendo y que ahora es más vital que nunca por lo mucho que se juega el equipo.

Porque como pidió el domingo en la sala de prensa del Municipal de Reus José Ramón Sandoval, el cordobesismo, la ciudad y la afición, no pueden dejar caer ahora a un grupo que viene dejándose el alma por conseguir la permanencia. Toca repetir el ambiente del último choque ante el Almería o, si es posible, mejorarlo; multiplicar los decibelios, afinar las gargantas, teñir todo de blanco y verde, y dejarle claro desde el inicio al Sporting que esa batalla es la del Córdoba, y que la suya llegará el miércoles o el jueves con el arranque del play off para buscar el ascenso. Todo en clave futbolística, con pasión y presión, con todas las armas que dentro de la legalidad uno tenga a su disposición utilizar en el terreno de juego.

El club insiste en el llamamiento para la liberación de abonos para alcanzar el lleno

De momento, el primer paso ya está dado. Y vaya si está dado. Porque ayer, desde primerísima hora, las colas en las taquillas de El Arcángel fueron de locura, bajo el liderazgo de esos cientos de valientes que nada más bajarse del autocar que los trajo de Reus, tras más de diez horas de viaje, montaron la fila para sacar sus entradas para el sábado. Y eso que la entidad había puesto a su disposición una taquilla especial con sus localidades reservadas. Pero nadie quería esperar un segundo sin tener en la mano su particular trofeo.

Y bien que hicieron porque ya no hay más, al menos hasta que se vayan produciendo liberaciones por parte de los abonados, que se pondrían a la venta el viernes. El club, en un gesto con los muchos aficionados que guardaron cola y se quedaron sin entrada, tomó nota de ellos para luego, en riguroso orden, poner a su disposición esas localidades, que se estiman puedan ser unas mil.

Que sean más o menos dependerá de la decisión de esos casi dos mil abonados que no vienen dando señales de vida. El Córdoba pretende apremiarlos, aunque por ahora sigue poniendo a su disposición el correo de taquillas (taquillas@cordobacf.com) y el número 677434820 para hacerlo a través de WhatsApp para los que no puedan personarse en el estadio. Aunque tal vez ahora, con la permanencia al alcance de la mano y ante un partido épico en el horizonte, decidan acudir al Reino de El Arenal.

Sería la mejor forma de establecer una nueva marca de asistencia de la temporada. Por ahora, el tope quedó establecido en los 18.933 aficionados que estuvieron presentes ante el Almería, según los datos oficiales de la Liga de Fútbol Profesional (LFP) -el anterior estaba en 18.078 ante el Oviedo-, y todo lo que sea acercarse a los 20.000 sería un exitazo. Eso sí, nada comparable con lo que puede estar por venir. Ay qué ganas de fútbol hay ya...