Con la mirada puesta únicamente en el Oviedo. Luis Carrión está centrado en el duelo que mide hoy a su equipo ante los ovetenses y quita peso a lo que hagan los rivales, aunque estará atento a lo que suceda previamente en otros campos, pues esos resultados pueden hacer que el choque sea además de trascendental, determinante.

Sobre el conjunto de Fernando Hierro, uno de los peores visitantes de la categoría, el preparador cordobesista comentó que "han tenido días y días. El otro día, por ejemplo, contra el Nàstic tuvieron una segunda parte regular, pero la primera fue muy buena". Aunque el cuadro carbayón no anda en su mejor momento tras sumar tres puntos en los últimos seis partidos, Carrión indicó que "tiene buenos jugadores y es un equipo que está peleando por el play off", por lo que "no será nada fácil". Aún así, recordó que "nosotros estamos bien en casa y queremos sacar los tres puntos con nuestra gente para que podamos respirar".

También expuso Carrión que el Oviedo "es un equipo que tiene gente dinámica arriba, con buen golpeo y que maneja bien la estrategia; les gusta salir rápido y no van a encerrarse". Así, el entrenador cordobesista señaló que "será un partido abierto, en el que trataremos de llevar el control y estar el máximo tiempo en su campo con gente arriba para poder hacerles daño". Además, agregó que "cada vez que perdamos el balón, hay que estar muy atentos porque tienen a Nando, que lo conocemos muy bien y sale por el medio muy rápido".

Por otro lado, cuestionado por la competitividad que existe en la categoría a falta de tres jornadas, Carrión fue muy claro. "Es según como se quiera ver. Si se quiere ver de forma negativa, es que la categoría es muy mala; o al revés, que es una categoría muy igualada y cualquiera te puede ganar". El otro día el Mirandés estaba con diez y empató contra el Valladolid, uno de los que mejor juega", reconoció el preparador barcelonés, que apuntó que "cuesta ganar a todos los equipos. Los de abajo más o menos tenemos buena dinámica ganando puntos y eso conlleva que la gente de arriba no gane tanto, pero cualquier detalle cambia un partido".