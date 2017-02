Un paraguas para la tormenta

Una tormenta amenaza El Arcángel, y no sólo por las previsiones de lluvia que desde ayer y hasta mañana acechan a la ciudad. Lo peor se espera entre las once y las dos. Un partido de tres horas que comenzará a jugarlo la afición en la previa para mostrar su rechazo a la gestión de la familia González y lo continuará un equipo que sólo tiene un camino para evitar caer a la zona de descenso sin necesidad de mirar a otros campos: ganar. De momento, los resultados del inicio de la jornada 25 beneficiaron a los intereses del conjunto blanquiverde, que continúa a dos puntos del peligro y sin colchón alguno en cuanto a puestos. No está mal para no haber ganado en lo que va de año y acumular apenas un par de victorias en los últimos cuatro meses y medio.

Nada tiene que ver la situación actual con la que vivían estos dos equipos cuando se vieron las caras hace una vuelta en El Alcoraz. Entonces, el Córdoba se las prometía felices en esa ambiciosa lucha por estar en las zona noble de la tabla de manera permanente. Estaba invicto tras tres encuentros, una condición que perdió de sopetón ante un Huesca sin victorias que le dio un meneo que sirvió ya de aviso para lo que luego ha venido ocurriendo. Pero aquel 3-0, por mucho que doliera, hoy es historia porque las exigencias del presente no permiten siquiera echar un vistazo al pasado. Las ansias de venganza deben guardarse para otro momento.

Hoy la necesidad apremia casi de igual manera a ambos conjuntos que, junto al Mirandés, tienen los peores números de la categoría en lo que va de 2017. Apenas un par de empates en cinco partidos, números preocupantes que necesitan de un cambio de ritmo inmediato. Más agobiado, por el hecho de actuar como local -y los dos puntos menos que tiene-, está el CCF, que lleva siete duelos ligueros en El Arcángel sin conocer la victoria. Su última víctima fue el Nàstic de Tarragona en un lejanísimo 24 de septiembre que, curiosamente, fue el día en el que el Huesca logró su único triunfo a domicilio de la temporada.

Pero eso no convierte al cuadro azulgrana en un enemigo fácil. De hecho, ha sumado cinco empates en sus últimas cinco salidas, y el técnico sigue buscando cómo dar un giro más de tuerca para relanzar a los suyos en la tabla. Lo ha intentado con movimientos en el mercado invernal y con un cambio de sistema que en las dos citas a domicilio más recientes le han permitido mantener la puerta a cero. Es la teoría de la manta, que al protegerse de los pies deja la testa al aire libre.

Esa falta de regularidad también trae a mal traer al Córdoba, que después de agotar el comodín del relevo en el banquillo y dejar pasar las opciones del mercado sin resolver los verdaderos problemas que se le vienen viendo desde tiempo atrás, busca una victoria que cambie la dinámica negativa y le permita ver con relativo optimismo el futuro más inmediato. Pero para ello necesita un plus más de lo que está ofreciendo últimamente. En juego, si bien también en intensidad, en espíritu, en capacidad de control dentro y fuera del campo...

En todo eso influyen negativamente los continuos cambios en el once, la agitación continua sin un plan preestablecido con gente que pasa de la grada al verde y viceversa sin pasar por la casilla del banquillo, sin posibilidad real de consolidación. Hoy de nuevo habrá novedades en la alineación, al menos en la posición de nueve. Piovaccari está disponible y Rodri, salvo sorpresa, también lo estará, por lo que el CCF recuperará una referencia ofensiva.

Toda ayuda es buena para tratar de cambiar una tendencia que tiene al Córdoba como peor local de la competición y el que menos goles ha regalado a su público. Si se tiene en cuenta que el Huesca es el cuarto menos realizador como visitante, todo parece indicar que el partido será de mínimos. Es lo de menos. Lo único que importa es ganar porque el triunfo es el mejor paraguas posible para protegerse del temporal.