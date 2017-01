"Es un palo, necesitamos ganar ya"

En una rueda de prensa tensa, evidencia de la delicada situación que vive el Córdoba en este momento de la temporada, Luis Carrión se mostró contundente, autocrítico y desolado por el nuevo golpe moral que supone el enésimo fallo de su equipo en casa. En su valoración del encuentro, el técnico apuntó que "empezamos bien el partido, no siendo fácil porque nos jugábamos mucho. Hemos llegado al área, con ocasiones y ellos no nos han llegado mucho. Luego, en la segunda parte, con el marcador a favor, parece que nos cuesta todo mucho. Nos cuesta tener el balón, asimilar que tenemos que seguir jugando igual". Y es que el preparador barcelonés reconoció que tienen "mucha presión por querer ganar" y aseguró que "es muy fácil decir que hay que estar tranquilos, pero no ha sido así y trabajaremos para que no vuelva a pasar".

El técnico cordobesista no escondió que su equipo estaba "mal al final" y "ya durante la segunda parte, aunque el resultado nos mantenía", además de lamentar que "otra vez nos han marcado más allá del minuto 70 y eso es un cómputo de falta de concentración, psicológico, de que llegamos justos físicamente al final". En todo caso, Carrión admitió que "no es casualidad y eso hay que cambiarlo como sea, porque no podemos depender de ir ganando 2-0 al final para ganar".

Todo influye, tanto el físico, como el estado psicológico o el técnico, pasan muchas cosas y nunca es casualidad"

Carrión no se escondió para reconocer que "todo influye en el fútbol, tanto el físico, como el estado psicológico o el técnico, pasan muchas cosas y nunca es casualidad". Y para muestra, un par de ejemplos clarividentes. "Cuando el Girona lleva un año sin perder en casa no es casualidad, cuando el Córdoba no gana en casa desde septiembre no es casualidad", incidió el catalán, que explicó el cambio de sistema: "Hemos puesto un doble pivote para tratar de estar más juntos y aún así hemos llegado mal al final".

¿Y ahora qué? ¿La solución es el mercado? "La solución está en todos lados, en el mercado, en el equipo y en mí", espetó Carrión, que reconoció que lo que quiere "es tener el mejor equipo posible pero no es fácil este mercado para nadie, nadie está firmando gangas". Más allá de los posibles refuerzos, aseguró que tienen que mejorar "todos y si algo de fuera puede mejorar, perfecto, pero si no, trabajaremos los que estamos aquí".

Respecto al estado anímico del equipo, Carrión aseguró que "si estábamos preparados para subir tenemos que estar preparados para no bajar. Lo que tenemos que ser conscientes es de la situación y ganar. ¿Qué haremos ahora? Hablar poco y trabajar mucho". Y es que, a su juicio, "hay que levantarse porque esto es un palo y necesitamos ganar ya, como sea".

Sobre su situación personal, después de los primeros pitos de la grada hacia él, Carrión aseguró estar "tranquilo, jodido pero tranquilo. No me gusta empatar, perder, no me gusta esta racha. Pero estoy bien. Voy a trabajar mucho. La semana pasada entrenamos a puerta abierta para el que quisiera pudiera venir a ver cómo trabaja el equipo pero las cosas luego no salen el domingo".

Por último, el técnico blanquiverde reconoció que los dos primeros cambios debió hacerlos "por lesión; Luso me ha pedido el cambio, igual que Antoñito, de otra manera no era un cambio muy lógico".