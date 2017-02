Por orgullo y sentimiento

El Córdoba se juega hoy la vida. Parece exagerado viendo la actitud de la propiedad, pero es así. Con el equipo encallado en puestos de descenso, sumido en su peor crisis deportiva en años y agobiado por la responsabilidad de actuar como local, la respuesta de la familia González está siendo poco menos que dejarlo de la mano de Dios, quizás por el desconocimiento de hacia dónde está dirigiendo su gestión al club. El remedio ante la crisis ha sido la destitución de Emilio Vega y su equipo de trabajo al frente de la dirección deportiva, y abrir una brecha aún mayor con el cordobesismo tras una fracasada reunión en busca de una unión que actuaciones posteriores como la prohibición de entrada al campo de varios abonados por sus críticas deja entrever más un camino hacia la fractura total.

Pero ante todo esto está el partido ante el Alcorcón, convertido en una batalla con balas reales, de las matan, que el equipo y la afición están dispuestos a librar de la mano. Porque ante el caos absoluto en el que se mueven los rectores, los que deben tomar decisiones, sólo los jugadores y la grada pueden sacar al equipo de esta situación dramática. Como muchas otras veces, esa comunión es a la que apela el cordobesismo para acabar con este mal sueño, salir del atolladero clasificatorio, respirar profundo… y pedir responsabilidades, pues ese momento llegará también. Da igual el orden, pues el aficionado blanquiverde es lo suficientemente sabio como para saber separar el apoyo incondicional a los únicos que de verdad pueden virar el camino de la frustración actual con la crítica a la labor de los inquilinos del palco, sea el público o el privado y oscurecido, que con su forma de actuar han convertido esta temporada en un sinvivir con 16 capítulos por delante y un único objetivo: 23 puntos que otorguen la salvación.

Sin victorias en los dos primeros meses de 2017 que a punto están de agotarse, la propiedad ha regalado una semana a la que hubiera puesto rúbrica el propio Ramón María del Valle-Inclán. Porque lo ocurrido entre el anuncio de regalar entradas a los socios -y abaratar el precio del resto de las localidades- y el envío masivo de burofax a los abonados ha sido todo un esperpento que ridiculiza hasta el extremo el quehacer diario en la entidad, que parece haberse olvidado durante estos días de que hoy hay fútbol.

Y se da la curiosidad de que el rival es el Alcorcón, el mismo que apareció por El Arcángel en la Copa a inicios de enero y para el que la directiva decidió hacer pasar por taquilla al abonado. "Nosotros no vamos a hacer afición regalando entradas", dijo el presidente entonces, como queriendo diferenciar su gestión con la que -por suerte o por desgracia- ha tenido el club en otras etapas anteriores. Hoy, la batalla es la misma que en ese pasado del que siempre ha renegado la familia González y la solución, visto lo visto, idéntica. Ya saben eso de que no es bueno escupir para arriba. Y, ojo, que la medida de llenar El Arcángel puede ser buena, pero como se tuerzan las cosas -Dios no lo quiera-, lo mismo la bomba estalla en las manos.

De momento, lo que no tiene que estallar es el equipo, que pese a la crisis sigue bajo la dirección de un Luis Carrión que tiene a todo el mundo el vilo sobre por dónde girará en esta ocasión su planteamiento y su alineación, a tenor de las sorpresas recientes. Tras tres meses al frente del Córdoba, la reacción no ha llegado y el descalabro clasificatorio es más que evidente. No puede ser de otra manera cuando el equipo apenas ha sumado dos puntos en los siete partidos de 2017, lo que lo convierte en el peor de la categoría de plata en estos dos meses. También es el peor como local de la temporada con 13 puntos en 12 partidos, después de acumular ya más de cinco meses sin triunfos en El Arcángel, una serie de ocho citas sin ganar (3 de 24 es el balance) que ya fulminó a Oltra, pero a la que aún sobrevive el técnico catalán.

Esa acumulación de desgracias numéricas, que se completan con la segunda defensa más vulnerable y el segundo ataque más pobre del campeonato -sólo es peor el propio Alcorcón, al que jugar fuera no se le da demasiado bien- han empujado al equipo a la decimonovena posición de la tabla, a uno de la permanencia, pero con apenas dos de renta sobre el colista. Es por eso que el encuentro de esta tarde no es uno más, entre otras cosas porque los alfareros apenas si tienen cuatro puntos más, por lo que andan también metidos en el lío. Aunque la situación real del enemigo importa poco ahora. La única preocupación en clave cordobesista es ganar para no morir. Porque si sumar una victoria ante los madrileños no evitará un sufrimiento que se da por bueno hasta el final de la temporada, cualquier otro resultado -y sobre todo perder- significará inscribir el nombre del Córdoba en la oposición a bajar a Segunda B. Así de triste, así de real. Y ante eso, sólo queda poner corazón y sentimiento.