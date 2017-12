Un optimismo sin argumentos sólidos

Pero aunque su mensaje público no termine de calar, Merino está convencido de que en el vestuario hay "recursos y capacidad" para voltear la situación actual. Es el mensaje más "idóneo" que puede dar el preparador con el mercado invernal a la vuelta de la esquina, aunque eso no quite que el club se esté moviendo ya para cerrar operaciones, en plural, que se antojan vitales para hacer creíble este discurso de moderado optimismo. "Nos quedan partidos muy importantes y los resultados los va a sacar esta plantilla", insistió el técnico linense, que defiende que es "la mejor" y, ahí no le falta razón por ahora, "la que nos va a sacar de esta situación".

Juan Merino mantiene la fe en este Córdoba. Después de 40 días al mando, con seis partidos en los que ha cosechado tres derrotas y tres empates que han dejado la permanencia a cinco puntos y han colocado al equipo colista, el técnico sigue empeñado en ver el vaso medio lleno. Bien es cierto que no queda otra, pero los argumentos esgrimidos para defender este optimismo carecen de la solidez necesaria. Al menos así se desprende de sus palabras en la previa del choque ante el líder, que pasan principalmente por advertir que "se puede ganar" en cualquier campo porque en Segunda División "las diferencias son mínimas" y que, tras igualar en los dos últimos compromisos, "hemos estado muy cerca" de romper una sequía de victorias que dura ya ocho jornadas. Quizás una mención a que en esos dos encuentros recientes ante el Sevilla Atlético y la Cultural Leonesa el CCF desperdició rentas a su favor en superioridad numérica no hubiera estado de más tampoco...

A Rubi no se le "pasa por la cabeza" perder ante el Córdoba

"La derrota ante el Córdoba no nos pasa por la cabeza, pero cualquier equipo puede ganar a cualquiera y hacer saltar la sorpresa", advirtió ayer Joan Francesc Ferrer, técnico de un Huesca que recibirá como líder al farolillo rojo. Pese a todo, Rubi calificó en la previa el choque de "máximo peligro porque, aunque es el colista, tiene buenos jugadores y con calidad técnica, y con dos delanteros centros con gol". Mirando ya a su equipo, el preparador azulgrana considera que "ha reaccionado bien" tras la derrota encajada en Granada, que puso fin a una racha de diez jornadas sin perder: "Lo hemos enfocado bien, aunque la semana ha sido dura porque no nos gusta perder y porque se rompió la racha tan positiva que llevábamos de siete victorias y tres empates", afirmó Rubi, que quiso dejar claro que "no vale de excusa el tener un mal día, hay que reaccionar bien en el siguiente partido, y eso es lo que buscamos ahora". "El primer cuatrimestre ha sido bueno y todos han participado, pero si alguien no está a gusto se valorará la situación, y si viene alguien para aportar y mejorar se valorará también", indicó el técnico de cara al mercado de invierno, fecha en la que volverá a estar disponible Cucho Hernández tras su lesión, algo que no le preocupa en exceso porque "debemos trabajar con los disponibles y podemos ganar aunque tengamos una baja tan importante".