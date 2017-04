La oportunidad de repetir once

Lo bueno no se toca. Luis Carrión podría mantener ante el Valladolid su apuesta por los mismos jugadores que salieron de inicio ante el Elche. De hecho, sería la primera vez que el técnico catalán repetiría equipo. Las abundantes lesiones y sanciones han impedido también que se pudiese mantener la misma alineación titular. La victoria conseguida ante el Elche también sirve para que el barcelonés mantenga su idea del partido anterior. De este modo, Pawel estaría en la portería, mientras que la defensa sería para Caro, Rodas, Deivid y Bíttolo. En el centro del campo estará Edu Ramos junto a Javi Lara y Aguza, quedando a un costado Pedro Ríos y al otro Javi Galán. La punta de lanza es para Rodri. Este once consiguió batir al cuadro ilicitano el pasado domingo, aunque la convocatoria sí traerá algún cambio. La ausencia por lesión de Piovaccari invita al entrenador cordobesista a tener que contar previsiblemente con Moha o Quiles en la lista.

Desde que Carrión se hizo cargo del equipo han pasado ya 16 jornadas ligueras. En su debut ante el Reus, en el que el CCF se apuntó la victoria por 1-2, hay cinco jugadores que estuvieron en la pasada cita ante el Elche. Pawel, Rodas, Javi Galán, Edu Ramos y Rodri son los únicos supervivientes del primer once de Carrión en la competición liguera. En su estreno en Reus también estuvieron de inicio Antoñito, Cisma, Bijimine, Guille Donoso, Juli y Borja Domínguez. A pesar de ganar al equipo catalán, el técnico blanquiverde varió su once la siguiente semana para recibir al Cádiz. Ahí Esteve le quitó el puesto a Guille Donoso, que ha ido perdiendo el protagonismo que tenía con Oltra.

La entrada de Deivid y Javi Galán fue el último retoque del preparador catalán

La derrota ante los gaditanos en El Arcángel hizo que ante el Oviedo también se modificase el once, en el que entró Luso por Edu Ramos. Las sanciones y lesiones han hecho que Carrión haya tenido que modificar el once en multitud de ocasiones. Contra el Rayo Vallecano, primer encuentro de este 2017, Pedro Ríos se hizo con un puesto de titular. Sin embargo, en las citas ante el Girona, el Tenerife, el UCAM y el Lugo, Carrión introdujo hasta cuatro cambios en cada envite. La cita en el Anxo Carro fue significativa, ya que el CCF se presentó sin delanteros, al estar los dos sancionados. De este modo, Markovic y Juli fueron la referencia ofensiva en esa cita.

Otro problema es que los resultados no llegaban, lo que hizo que los retoques fuesen algo lógico también. La derrota en casa ante el Huesca, donde le dio la batuta a Caballero y Piovaccari, fue la gota que colmó el vaso. Con el equipo acercándose cada vez al descenso, Carrión cambió el sistema, pasando a un 3-5-2. Esto hizo que ante el líder, el Levante, el entrenador cordobesista metiese de nuevo cuatro cambios de golpe. Ahí sorprendió hasta la entrada de Razak por Pawel. Al meta africano le acompañaron en el once también Bíttolo, Edu Ramos y Rodri. No obstante, la fórmula no funcionó y el CCF no sorprendió al potente cuadro levantinista. Eso sí, el nuevo estilo de juego se mantuvo ante el Alcorcón. Ahí Pedro Ríos y Aguza fueron las novedades de la alineación, aunque la gloria fue para Alfaro, autor del gol blanquiverde en el tiempo de descuento. Este tanto le sirvió para ser titular junto a Luso ante el Nàstic, pero los tarraconenses se llevaron un postrero triunfo. Los cambios, tres ante el Zaragoza y el Numancia, se mantuvieron, como también ante el Sevilla Atlético y el Elche. En este último envite, Deivid y Javi Galán fueron las variaciones de Carrión de un once que podría repetir por fin tras 16 jornadas al frente del banquillo el domingo ante el Valladolid.