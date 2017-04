Otra oportunidad perdida

Era la ocasión propicia para respirar en la clasificación y dar un golpe sobre la mesa. Era la ocasión para despegarte más del peligro. Era el momento de demostrar que debe estar la temporada que viene en Segunda División. Pero el CCF perdió su ocasión y vuelve a acercarse a la zona de descenso, a la que está a dos puntos tras la victoria del Almería ante el filial hispalense.

Cuando el camino podía reconducirse en el Iberostar Estadi, los blanquiverdes, que se quedan en la decimoctava plaza, no consiguieron despegarse. No lo hicieron porque pecaron de una falta de contundencia en defensa al inicio del encuentro. Un rival moribundo como el Mallorca tenía que salir a por todas, era algo lógico. Era cuestión de esperar pero los cordobesistas le dieron vida a los baleares nada más comenzar el pleito. Sólo se llevaban tres minutos de juego cuando Lago Júnior adelantó a los de Sergi Barjuán, que aprovechó un balón suelto en el área chica para batir a Pawel. La pasividad y la falta de intensidad defensiva dejó mucho que desear. No es algo común de un equipo que se está jugando la vida. Además, con siete derrotas a domicilio a las espaldas, todo pintaba muy mal. Sin embargo, el gol no amilanó a los blanquiverdes, que empezaron a tener más el balón. El rival también puso de su parte, ya que dio un paso hacia atrás para beneficio del CCF. El primero que tuvo el empate fue Markovic pero el serbio se topó con Santamaría. El rechazo del meta le fue a él de nuevo pero no atinó entre los tres palos para sorpresa de todos. Aún así, el CCF empezó a aprovechar los nervios del rival, que estaba ante su gran final por la salvación.

Los cordobesistas rompen una racha de siete derrotas seguidas sin ganar fuera de casa

Ante un Mallorca desorientado, sólo faltaba dar la estocada. Lo hizo Pedro Ríos gracias a un gran acción de Javi Galán por su costado. Era lo más justo. Tocaba empezar de cero. Ahí el Córdoba tuvo la opción de dar la puntilla a un rival herido que necesitaba la victoria como el comer. De hecho, sin un juego elaborado, las opciones de ataque locales pasaban siempre por las botas de Lago Júnior, que marcó el primer tanto de la era de Sergi Barjuán en Mallorca. Sin crear excesivo peligro sobre Pawel, el CCF respiraba tranquilo. Salomao lo intentó con un disparo que salió fuera, mientras que un servicio de Javi Lara no pudo rematarlo Caro. Todo quedó para la segunda mitad.

Tras el paso por los vestuarios, el Córdoba empezó a tener el control gracias al juego de Aguza y Javi Lara. El mayor problema es que el equipo no tiene gol. La falta de pegada es clarividente en un CCF que hace lo que puede con lo que tiene. Con Rodri peleado con el gol, todo depende de la segunda línea o de la estrategia. Ahí tuvieron los de Carrión el 1-2 pero Javi Lara se topó con la buena intervención de Santamaría. Ahí se esfumó el CCF. Los cambios -entró Juli y Edu Ramos- no ayudaron mucho. Sin aprovechar los nervios de un desquiciado Mallorca, la recta final del encuentro fue local.

Con el equipo pidiendo la hora en los últimos diez minutos se llegó al momento clave del envite. Sin respuesta alguna en ataque, donde Rodri era un islote aislado, el CCF tuvo que tirar de su crecimiento defensivo. En este caso, el protagonista fue Pawel, el gran salvador. El meta polaco demostró una vez más que es el mejor jugador de esta temporada. Su aportación fue significativa, ya que salvó los muebles en el Iberostar Estadi. Moutinho fue el primero que se encontró con la gran respuesta del cancerbero cordobesista, que volvió a demostrar su poderío ante un lanzamiento de Héctor Yuste.

Con el CCF tocado y pendiente sólo de sacar balones de su área, los bermellones se fueron al ataque en busca de una victoria que le acerque a la permanencia. Sin embargo, los blanquiverdes mantuvieron el tipo como pudieron. Con Antoñito lesionado, Rodas entró en el tramo final para ayudar al engranaje defensivo. La suerte también acompañó al conjunto cordobesista. Ya era hora. Lekic, último cambio local, tuvo el 2-1 a tres minutos del final pero su disparo volvió a toparse con San Pawel. El polaco brilló con luz propia. No fue la última, ya que tuvo que aparecer de nuevo para sacar un tiro de Moutinho. Con el Mallorca ya volcado, Angeliño dispuso de la última ocasión pero la respuesta del cancerbero del CCF fue de nuevo decisiva. Su gran aportación sirvió para salvar el empate un Mallorca que se queda muy tocado. También valió para romper la racha de siete derrotas seguidas fuera de casa. El problema es que perdió la ocasión de despegarse. El descenso se queda a dos puntos y toca seguir sufriendo hasta el final.