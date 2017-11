Una oportunidad ineludible

No va más para el Córdoba. El conjunto blanquiverde necesita ganar ya de una vez por todas para romper esa horrible dinámica que le ha empujado hasta la cola de la clasificación. Después del chasco ante el Sevilla Atlético, el cuadro que entrena Juan Merino tiene ante sí la oportunidad perfecta para redimirse y hacer bueno el empate ante el filial hispalense. Para ello tendrá que superar esta tarde a una Cultural y Deportiva Leonesa que no es ni mucho menos un rival temible. De hecho los leoneses no ganan desde septiembre, aunque claro, el Córdoba no puede presumir porque no lo hace desde la primera semana de octubre.

La necesidad es máxima por ambas escuadras y eso dibuja un partido tenso y en el que las emociones volverán a ser clave. Ese apartado es uno de los que más ha trabajado durante la semana Merino, que ya avisó en rueda de prensa de que las finales las juegan los cuerpos técnicos y que los jugadores tienen que estar tranquilos y concentrados en hacer su fútbol. No le falta razón al gaditano, que es plenamente consciente de que su puesto corre serio peligro si el equipo no es capaz de ganar esta tarde a un recién ascendido que pugnará hasta el final por la permanencia. En esa lucha estará el Córdoba si es capaz de reaccionar ya y empezar a sumar puntos con cierta regularidad, porque de lo contrario el final de liga se dibuja oscuro.

La situación del cuadro cordobesista es límite, pero al menos Juan Merino tiene algo que celebrar esta semana. Y es que por primera vez desde que entrena en El Arcángel ha podido preparar el choque con todos sus efectivos. La vuelta de Caro y Sergi Guardiola, junto a la de Jovanovic que ya jugó en Sevilla, otorgan al preparador de La Línea de la Concepción más variables a la hora de plantear un equipo titular. De hecho, lo lógico sería que Merino vuelva a variar el sistema que presentó en las últimas semanas con tres centrales y pase de nuevo a la línea de cuatro atrás para alinear arriba a sus dos puntas natos. En cualquiera de los dos casos, Caro y Sergi Guardiola parece que serán dos novedades fijas, tras dejar atrás una lesión y una sanción respectivamente. Además, Jaime Romero cuenta con muchas opciones de volver a ser de la partida desde el inicio después de sus buenos minutos en Sevilla, lo que podría abrir la puerta de la titularidad a Jovanovic y hacer que Javi Galán atrase su posición hasta el lateral.

La Cultural y Deportiva Leonesa llega a El Arcángel con una dinámica horrible de diez jornadas sin conocer la victoria, si bien el cuadro que entrena Rubén de la Barrera ha sabido parar el golpe y conseguir siete puntos a base de empates. Esa regularidad y el buen arranque liguero le permiten ahora seguir fuera de los puestos de descenso, algo que el Córdoba añora pero que tiene todavía a cinco puntos de distancia. Liderando a los de León llega Rodri, un punta que se marchó de Córdoba con sensaciones agridulce después de cuajar una buena temporada y que, como muchos temen, tratará de ampliar esa leyenda negra que el Córdoba parece reservar para los arietes que desecha.

Ante la importancia del encuentro de esta tarde, durante la semana la afición blanquiverde se ha movilizado en las redes sociales para intentar preparar un ambiente de partido grande en El Arcángel e insuflar a su equipo el ánimo necesario para que logre quitarse de una vez por todas esa pesada losa que supone el no haber ganado en las últimas siete jornadas de competición. El club también ha puesto de su parte para que las gradas no presenten el aspecto desolador de las últimas semanas y ha movilizado a las peñas de la provincia con autobuses e invitaciones para animar la asistencia al estadio. Y es que cuando vienen mal dadas siempre parece oportuno acordarse de esa afición que en los momentos de bonanza suele quedar para la entidad en segundo plano. Ahora que el equipo se juega la vida, a buen seguro que su gente no le falla. Son los jugadores los que deben poner el resto.