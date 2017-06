"A nadie le gusta que le piten"

Con la temporada finiquitada ya antes del choque de hoy ante el Girona la rueda de prensa de Luis Carrión versó, lógicamente, en torno a muchos temas que han ido surgiendo durante su estancia en el banquillo, quedando el duelo ante los gerundenses en segundo plano. Uno de los temas candentes es su relación con la afición, que ha venido silbando cuando su nombre es anunciado por megafonía en El Arcángel. El técnico catalán reconoció que no le gusta esa situación, pero también aseguró que existe "desinformación" acerca de su figura, al tiempo que considera que "hace tiempo dije unas cosas y se malinterpretaron".

Cuestionado por esa dura realidad, Carrión fue claro. "No te voy a decir que me guste que me piten, a nadie le gusta, pero hay que respetarlo. Yo siempre he sido leal a este escudo. Entonces yo tengo que respetar a todo el mundo. Cuando hay una corriente así, los que te felicitan lo hacen por privado y los que te critican lo hacen en público", apuntó el catalán. "A mí lo que me jode de esto es que a mi hija le encanta escuchar el himno del Córdoba y un día me preguntó que por qué cuando decían mi nombre la gente pitaba. Le dije que entrara en el minuto cinco mejor", comentó en tono de broma, aunque dejando entrever que la situación es un mal trago para él.

Eso sí, el preparador cordobesista aseguró que acerca de su figura hay "desinformación" y que algunas de sus manifestaciones se han sacado de contexto. "Hace tiempo hablé aquí unas cosas, que se malinterpretaron y lo primero que dije es que había que respetar lo que todo el mundo opinara, callar y trabajar. Yo no soy una persona que tenga una gran experiencia con medios de comunicación. Sé que es difícil, muchas veces ves cosas que no te gustan, pero entiendo que cada uno tiene que informar. Y luego están las redes sociales. Yo respeto a todo el mundo, su opinión, y lo que sí intento es dejarme todo por este escudo. Intento trabajar para que todo salga bien para el Córdoba", aseguró el entrenador del conjunto blanquiverde que dejó claro que no busca "un beneficio personal, porque creo que un entrenador lo que tiene que hacer es trabajar. Luego hay gente que tiene mejor prensa, eso va en función de los resultados, pero yo siempre he sido el mismo". En ese punto volvió a reiterar que cree que hay "un poco de desinformación, pero no lo voy a poder cambiar yo".

Cuestionado por su posible continuidad en el Córdoba, Luis Carrión emplazó al final del partido ante el Girona. "No quiero hablar mucho de esto. Mañana -por hoy- jugamos y quiero ganar el partido. Me comprometo a hablar de todo lo que queráis después del partido, aunque hay cosas que igual no se deben contar porque todavía no están claras", apuntó el barcelonés, que confirmó que su vinculación con el club blanquiverde es hasta 2019, aunque apostilló un enigmático "en el fútbol ya se sabe". Eso sí, más tarde dejó entrever su continuidad en la entidad cordobesista cuando reconoció al Girona como un ejemplo a seguir. "Un equipo que sube, lógicamente nos encantaría estar en su situación", apuntó antes de deslizar que "trabajaremos mucho durante este verano para estar donde están ellos ahora".

Se le preguntó también al técnico del conjunto cordobesista por su valoración del curso. "No ha sido buena, está claro. Los números últimos están siendo buenos pero no hay que sacar mucho pecho. Si queremos realmente ser grandes, que lo queremos ser, hay que pensar un poco en grande, desde la humildad. Y salvarse no es para celebrarlo. Luego hay mil condicionantes y hay que analizarlos".

También se refirió Luis Carrión a los momentos complicados, aunque aseguró que "siempre he tenido la sensación de que teníamos jugadores y yo me veía capacitado. Lo más importante para mí es que los jugadores, hasta los que no han jugado, me han mostrado su respaldo", aunque "muchas veces se han visto informaciones, que creo que son falsas, de que los jugadores no estaban con Carrión. Me encantaría que hablarais con ellos y le preguntarais para verlo", apostilló, aunque eso es imposible dada la política comunicativa del club. Ese apoyo de la caseta fue vital para Carrion, "porque lo peor que te puede pasar es que tus jugadores no crean tu mensaje. Eso se nota y yo he notado el respaldo de la plantilla".

También quiso aclarar Carrión que su estilo no es el de airear ciertas cosas en público. "Muchas veces se espera que yo venga aquí y diga lo que se ha hecho mal. Pero mi forma de ser no es así. En el mercado de invierno hubo un entrenador en otro club que dijo "Yo necesito esto, esto y esto". ¿Quién sabe si yo he hecho lo mismo donde creo que tengo que hacerlo? Yo no gano nada si digo aquí según qué cosas. Se habló de eso en el mercado invernal y vinieron al final los mismos jugadores a este club que al otro", apuntó el preparador barcelonés.