A muerte con sus ideas

Gerard López intenta que sus jugadores no noten el cambio cuando suben al primer equipo. Apuesta por un 4-3-3 que por momentos transforma en un 4-2-3-1. Le gusta tener la posesión de balón, aunque ello le suponga asumir riesgos defensivos. Además, realiza una presión intensa arriba, por lo que tiende a dejar espacios atrás.

El auténtico líder del filial

Carles Aleñá Castillo (Mataró, Barcelona, 05-01-1998) ingresó en el Barça siendo benjamín y ya ha tenido la oportunidad de debutar con el primer equipo, con el que trabaja con asiduidad. Internacional sub 16, sub 17 y sub 19, es un jugador muy inteligente tácticamente, dotado de una enorme calidad técnica, con llegada y gol, que sabe leer a la perfección todas las situaciones de partido.