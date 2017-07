"He movido cielo y tierra para volver"

Siendo consciente de que "cada año la liga es más competitiva", el cordobés prefiere no marcarse "una meta a largo plazo porque el fútbol es muy relativo y no sabes qué te va a deparar el futuro, pero todos los que hemos venido es para llevar al Córdoba a jugar entre los mejores, que es en Primera División". Para ello, Fernández apuesta por "ir semana a semana, luchando, con la gente con nosotros y nosotros con ellos, porque esa unión debe ser la fuerza del grupo para conseguir el objetivo".

Cuatro años y medio después de marcharse para vivir la experiencia, luego efímera, de jugar en la élite, José Fernández está de vuelta. Y el futbolista cordobés no puede esconder que precisamente eso es lo que más le ilusiona de una temporada que espera que acabe con una sonrisa común del cordobesismo porque "será señal de que hemos conseguido algo grande". Pero mientras tanto, el lateral derecho -luchará por un puesto con el gallego Loureiro- se queda con "la ilusión y las ganas de comerse el mundo" de un grupo notablemente rejuvenecido, pues su filosofía pasa por ir "poco a poco", lo que no impide que el objetivo común sea "llevar al Córdoba a jugar entre los mejores".

Luso "quería nuevos retos" que buscará en Huesca

"Sentía que mi tiempo en Córdoba había terminado, quería nuevos retos y este cambio de aires me hace seguir con la misma ilusión del primer día". Así se expresó Luso Delgado ayer durante su presentación como nuevo jugador del Huesca, un acto en el que estuvo junto al ex director deportivo del Córdoba y ahora máximo responsable del cuadro azulgrana, Emilio Vega. "Cuando surgió la opción de Huesca, el proyecto me sedujo mucho, conocía a Emilio, a Rubi y a gente del equipo, además estoy al lado de casa; todo esto facilitará la adaptación", comentó el centrocampista, que alabó el trabajo de Rubi -"es uno de los mejores de la categoría y el mejor que he tenido en cuanto a entrenamientos y a llevar el vestuario", dijo- y centró el objetivo en "los 50 puntos", si bien advirtió que "con trabajo se pueden lograr grandes cosas".