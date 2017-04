"Es el momento ideal de visitar Pucela"

Fue el último en llegar al CCF durante el pasado mercado invernal pero Sergio Aguza se ha convertido en un pilar básico en los planes de Luis Carrión. El técnico catalán cuenta con el centrocampista catalán, que llegó a la entidad blanquiverde en busca de los minutos que no estaba teniendo en el Alcorcón, club al que llegó el pasado verano.

Para Aguza, titular en los siete encuentros que ha disputado con el Córdoba, con el que acumula 607 minutos, el encuentro del pasado domingo ante el Elche "fue un partido disputado que los dos rivales queríamos ganar" pero "al final se resolvió por pequeños detalles y nos llevamos el partido". Aunque se ha perdido dos citas por sanción, tras ser expulsado en su segundo encuentro de blanquiverde ante el Huesca y posteriormente al cumplir ciclo tras ver la quinta amarilla -arrastraba cuatro de su etapa en el club alfarero- ante el Zaragoza, el exjugador del Castilla comentó a CCFTV que "había venido con la idea de tener minutos, disfrutar del fútbol y aquí en Córdoba lo estoy haciendo".

Sobre el Valladolid, Aguza reconoció que "ahora ellos no están siendo fuertes en casa y no están sacando puntos", por lo que "es el momento perfecto de visitar Pucela e intentar sacar los tres puntos". También apuntó que "al final cualquier equipo te puede ganar, da igual la posición en la que esté". "Creo que es una liga competitiva, en la que cualquier equipo te puede ganar", indicó el catalán. No obstante, "es el momento importante de la temporada, en el que nos jugamos mucho, tanto los arriba como los abajo", por lo que "es el momento de sumar y conseguir la victoria".